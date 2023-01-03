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Российские войска уничтожили две украинские ДРГ в Харьковской области

Российские войска уничтожили две украинские ДРГ в Харьковской области - РИА Новости, 03.01.2023

Российские войска уничтожили две украинские ДРГ в Харьковской области

На Купянском направлении Киев за сутки потерял более 40 человек, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T14:43

2023-01-03T14:43

2023-01-03T16:52

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. На Купянском направлении Киев за сутки потерял более 40 человек, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Берестовое Харьковской области уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа. Кроме того, в районах населенных пунктов Новоселовское и Табаевка Харьковской области уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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