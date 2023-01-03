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Российские войска уничтожили две украинские ДРГ в Харьковской области - РИА Новости, 03.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230103/poteri-1842942718.html
Российские войска уничтожили две украинские ДРГ в Харьковской области
Российские войска уничтожили две украинские ДРГ в Харьковской области - РИА Новости, 03.01.2023
Российские войска уничтожили две украинские ДРГ в Харьковской области
На Купянском направлении Киев за сутки потерял более 40 человек, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T14:43
2023-01-03T16:52
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
в мире
вооруженные силы рф
харьковская область
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. На Купянском направлении Киев за сутки потерял более 40 человек, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Берестовое Харьковской области уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа. Кроме того, в районах населенных пунктов Новоселовское и Табаевка Харьковской области уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ", - сказали в ведомстве.
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вооруженные силы украины, украина, в мире, вооруженные силы рф, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире, Вооруженные силы РФ, Харьковская область
14:43 03.01.2023 (обновлено: 16:52 03.01.2023)
 
Российские войска уничтожили две украинские ДРГ в Харьковской области

В Минобороны сообщили об уничтожении двух украинских ДРГ в Харьковской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. На Купянском направлении Киев за сутки потерял более 40 человек, сообщили в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Берестовое Харьковской области уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа. Кроме того, в районах населенных пунктов Новоселовское и Табаевка Харьковской области уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ", - сказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаВ миреВооруженные силы РФХарьковская область
 
 
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