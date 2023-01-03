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Украинские войска потеряли до 70 человек за сутки, заявили в Луганске
Украинские войска потеряли до 70 человек за сутки, заявили в Луганске - РИА Новости, 03.01.2023
Украинские войска потеряли до 70 человек за сутки, заявили в Луганске
Украинские войска за сутки потеряли до 70 человек личного состава, один танк, два бронетранспортера и четыре беспилотника, сообщила во вторник Народная милиция... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T10:37
2023-01-03T10:37
2023-01-03T10:37
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 70 человек личного состава, один танк, два бронетранспортера и четыре беспилотника, сообщила во вторник Народная милиция ЛНР. "За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес существенные потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 70 человек личного состава; один танк; два бронетранспортера; четыре беспилотных летательных аппарата; 11 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Накануне Народная милиция республики сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, два танка, три бронетранспортера, одну артиллерийскую установку и шесть единиц специальной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230103/moroz-1838855959.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска потеряли до 70 человек за сутки, заявили в Луганске
Народная милиция ЛНР: ВСУ за сутки потеряли до 70 человек, танк, два БТР и четыре БПЛА