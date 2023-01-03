https://ria.ru/20230103/poteri-1842910446.html

Украинские войска потеряли до 70 человек за сутки, заявили в Луганске

Украинские войска потеряли до 70 человек за сутки, заявили в Луганске - РИА Новости, 03.01.2023

Украинские войска потеряли до 70 человек за сутки, заявили в Луганске

Украинские войска за сутки потеряли до 70 человек личного состава, один танк, два бронетранспортера и четыре беспилотника, сообщила во вторник Народная милиция... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T10:37

2023-01-03T10:37

2023-01-03T10:37

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839712845_0:215:3072:1943_1920x0_80_0_0_33265b177bf110f0ccfa0b5cedd8b0c6.jpg

ЛУГАНСК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 70 человек личного состава, один танк, два бронетранспортера и четыре беспилотника, сообщила во вторник Народная милиция ЛНР. "За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес существенные потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 70 человек личного состава; один танк; два бронетранспортера; четыре беспилотных летательных аппарата; 11 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Накануне Народная милиция республики сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, два танка, три бронетранспортера, одну артиллерийскую установку и шесть единиц специальной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230103/moroz-1838855959.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, вооруженные силы украины