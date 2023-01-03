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При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина
При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 03.01.2023
При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина
Мужчина получил ранение в результате обстрела Петровского района Донецка во вторник, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T16:56
2023-01-03T16:56
2023-01-03T16:56
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 янв – РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате обстрела Петровского района Донецка во вторник, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Во вторник, по сведениям представительства, с утра ведется интенсивный обстрел районов Донецка снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, уже выпущено свыше сотни снарядов.
https://ria.ru/20221230/dnr-1842440150.html
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в мире, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина
В ДНР сообщили о пострадавшем при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ