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При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 03.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230103/postradavshiy-1842957737.html
При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина
При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 03.01.2023
При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина
Мужчина получил ранение в результате обстрела Петровского района Донецка во вторник, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T16:56
2023-01-03T16:56
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 янв – РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате обстрела Петровского района Донецка во вторник, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Во вторник, по сведениям представительства, с утра ведется интенсивный обстрел районов Донецка снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, уже выпущено свыше сотни снарядов.
https://ria.ru/20221230/dnr-1842440150.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
16:56 03.01.2023
 
При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина

В ДНР сообщили о пострадавшем при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 3 янв – РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате обстрела Петровского района Донецка во вторник, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Донецк (Петровский район): ранен мужчина 1982 г.р.", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что из-за обстрелов пострадал так же многоквартирный жилой дом по улице Вагнера, 7.
Во вторник, по сведениям представительства, с утра ведется интенсивный обстрел районов Донецка снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, уже выпущено свыше сотни снарядов.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
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Вся территория ДНР будет освобождена, уверен Пушилин
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы Украины
 
 
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