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При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина

При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 03.01.2023

При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина

Мужчина получил ранение в результате обстрела Петровского района Донецка во вторник, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T16:56

2023-01-03T16:56

2023-01-03T16:56

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 янв – РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате обстрела Петровского района Донецка во вторник, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Во вторник, по сведениям представительства, с утра ведется интенсивный обстрел районов Донецка снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, уже выпущено свыше сотни снарядов.

https://ria.ru/20221230/dnr-1842440150.html

донецкая народная республика

донецк

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в мире, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины