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МИД Франции получил письмо от Буркина-Фасо с требованием заменить посла - РИА Новости, 03.01.2023
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МИД Франции получил письмо от Буркина-Фасо с требованием заменить посла
МИД Франции получил письмо от Буркина-Фасо с требованием заменить посла - РИА Новости, 03.01.2023
МИД Франции получил письмо от Буркина-Фасо с требованием заменить посла
МИД Франции подтвердил получение письма от военного правительства Буркина-Фасо с требованием заменить французского посла в этой стране, сообщил представитель... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T20:41
2023-01-03T20:41
в мире
буркина-фасо
франция
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ПАРИЖ, 3 янв - РИА Новости. МИД Франции подтвердил получение письма от военного правительства Буркина-Фасо с требованием заменить французского посла в этой стране, сообщил представитель внешнеполитического ведомства. Ранее французская газета Monde со ссылкой на источники сообщила, что МИД Буркина-Фасо, где с января 2022 года произошло два переворота, потребовал замены посла Франции в стране Люка Аллада в письме, направленном в конце декабря 2022 года французскому МИД. Сообщалось, что власти африканской страны не уточняли в документе причин своих требований, однако ряд источников утверждает, что они отчасти связаны с письмом, направленным послом французским гражданам в буркинийском городе Кудугу 12 декабря 2022 года. Как отмечалось, в этом письме посол Франции просил своих сограждан переселиться либо в столицу Буркина-Фасо Уагадугу, либо в город Бобо-Диуласо на западе страны. В письме Аллад заявлял, что Кудугу "перешел в красную зону с момента переворота 30 сентября 2022 года", подчеркнув, что оставаться в городе "очень рискованно". В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий. Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
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в мире, буркина-фасо, франция
В мире, Буркина-Фасо, Франция
20:41 03.01.2023
 
МИД Франции получил письмо от Буркина-Фасо с требованием заменить посла

МИД Франции получил письмо от властей Буркина-Фасо с требованием заменить посла Аллада

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПариж, Франция
Париж, Франция - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Париж, Франция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 3 янв - РИА Новости. МИД Франции подтвердил получение письма от военного правительства Буркина-Фасо с требованием заменить французского посла в этой стране, сообщил представитель внешнеполитического ведомства.
Ранее французская газета Monde со ссылкой на источники сообщила, что МИД Буркина-Фасо, где с января 2022 года произошло два переворота, потребовал замены посла Франции в стране Люка Аллада в письме, направленном в конце декабря 2022 года французскому МИД.
"Мы действительно получили письмо от переходных властей Буркина-Фасо. Это не является стандартной практикой, поэтому у нас нет публичных комментариев на этот счет", - сказал представитель министерства иностранных дел Франции на брифинге в ответ на вопрос, получал ли Париж подобное письмо.
Сообщалось, что власти африканской страны не уточняли в документе причин своих требований, однако ряд источников утверждает, что они отчасти связаны с письмом, направленным послом французским гражданам в буркинийском городе Кудугу 12 декабря 2022 года. Как отмечалось, в этом письме посол Франции просил своих сограждан переселиться либо в столицу Буркина-Фасо Уагадугу, либо в город Бобо-Диуласо на западе страны.
В письме Аллад заявлял, что Кудугу "перешел в красную зону с момента переворота 30 сентября 2022 года", подчеркнув, что оставаться в городе "очень рискованно".
В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.
Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
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