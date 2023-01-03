https://ria.ru/20230103/posol-1842981962.html

МИД Франции получил письмо от Буркина-Фасо с требованием заменить посла

МИД Франции получил письмо от Буркина-Фасо с требованием заменить посла - РИА Новости, 03.01.2023

МИД Франции получил письмо от Буркина-Фасо с требованием заменить посла

МИД Франции подтвердил получение письма от военного правительства Буркина-Фасо с требованием заменить французского посла в этой стране, сообщил представитель... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T20:41

2023-01-03T20:41

2023-01-03T20:41

в мире

буркина-фасо

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d339d0f2997c9292b43e30850fbede11.jpg

ПАРИЖ, 3 янв - РИА Новости. МИД Франции подтвердил получение письма от военного правительства Буркина-Фасо с требованием заменить французского посла в этой стране, сообщил представитель внешнеполитического ведомства. Ранее французская газета Monde со ссылкой на источники сообщила, что МИД Буркина-Фасо, где с января 2022 года произошло два переворота, потребовал замены посла Франции в стране Люка Аллада в письме, направленном в конце декабря 2022 года французскому МИД. Сообщалось, что власти африканской страны не уточняли в документе причин своих требований, однако ряд источников утверждает, что они отчасти связаны с письмом, направленным послом французским гражданам в буркинийском городе Кудугу 12 декабря 2022 года. Как отмечалось, в этом письме посол Франции просил своих сограждан переселиться либо в столицу Буркина-Фасо Уагадугу, либо в город Бобо-Диуласо на западе страны. В письме Аллад заявлял, что Кудугу "перешел в красную зону с момента переворота 30 сентября 2022 года", подчеркнув, что оставаться в городе "очень рискованно". В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий. Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.

https://ria.ru/20221021/burkina-faso-1825682387.html

буркина-фасо

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, буркина-фасо, франция