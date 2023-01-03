17:52 03.01.2023 (обновлено: 19:54 03.01.2023)
Блинкен попросил главу МИД Израиля передать Лаврову послание, сообщили СМИ
Times of Israel: Блинкен попросил главу МИД Израиля Коэна передать Лаврову послание
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Израильские СМИ сообщают, что госсекретарь США Энтони Блинкен попросил главу МИД Израиля Эли Коэна передать сообщение российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову.
МИД России во вторник сообщил о телефонном разговоре Лаврова и Коэна.
В Госдепе 2 января уточнили, что Блинкен и Коэн по телефону обсудили двусторонние отношения, угрозу со стороны Ирана и региональную интеграцию Израиля.
"Блинкен вчера попросил Коэна передать послания Лаврову, но не сказал, о чем они", — говорится в сообщении издания Times of Israel, которое ссылается на израильского дипломата.
Согласно изданию, Киев хотел, чтобы Коэн сначала позвонил украинскому коллеге Дмитрию Кулебе. "Теперь <...> есть вероятность того, что Кулеба откажется говорить с Коэном в обозримом будущем", — отмечается в сообщении Times of Israel.
Новое правительство Израиля во главе с лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху было приведено к присяге 29 декабря. За день до этого "Ликуд" и ультраортодоксальная партия "Яхадут ха-Тора" подписали финальное коалиционное соглашение. Позднее о подписании соглашения сообщили партии "Религиозные сионисты", "Шас", "Еврейская мощь" и "Ноам". Нетаньяху уже занимал пост премьер-министра Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах.
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