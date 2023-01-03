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Блинкен попросил главу МИД Израиля передать Лаврову послание, сообщили СМИ

Блинкен попросил главу МИД Израиля передать Лаврову послание, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.01.2023

Блинкен попросил главу МИД Израиля передать Лаврову послание, сообщили СМИ

Израильские СМИ сообщают, что госсекретарь США Энтони Блинкен попросил главу МИД Израиля Эли Коэна передать сообщение российскому министру иностранных дел... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T17:52

2023-01-03T17:52

2023-01-03T19:54

в мире

сергей лавров

энтони блинкен

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Израильские СМИ сообщают, что госсекретарь США Энтони Блинкен попросил главу МИД Израиля Эли Коэна передать сообщение российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову.МИД России во вторник сообщил о телефонном разговоре Лаврова и Коэна.В Госдепе 2 января уточнили, что Блинкен и Коэн по телефону обсудили двусторонние отношения, угрозу со стороны Ирана и региональную интеграцию Израиля.Согласно изданию, Киев хотел, чтобы Коэн сначала позвонил украинскому коллеге Дмитрию Кулебе. "Теперь <...> есть вероятность того, что Кулеба откажется говорить с Коэном в обозримом будущем", — отмечается в сообщении Times of Israel. Новое правительство Израиля во главе с лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху было приведено к присяге 29 декабря. За день до этого "Ликуд" и ультраортодоксальная партия "Яхадут ха-Тора" подписали финальное коалиционное соглашение. Позднее о подписании соглашения сообщили партии "Религиозные сионисты", "Шас", "Еврейская мощь" и "Ноам". Нетаньяху уже занимал пост премьер-министра Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах.

https://ria.ru/20221219/lavrov-1839840641.html

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в мире, сергей лавров, энтони блинкен, израиль, россия, сша, украина, дмитрий кулеба