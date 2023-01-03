https://ria.ru/20230103/pomosch-1842964008.html

Путин поручил разработать допмеры поддержки детей в новых субъектах России

Путин поручил разработать допмеры поддержки детей в новых субъектах России - РИА Новости, 03.01.2023

Путин поручил разработать допмеры поддержки детей в новых субъектах России

Президент России Владимир Путин поручил кабмину, детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой и высшими должностными лицами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T17:42

2023-01-03T17:42

2023-01-03T18:05

общество

россия

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

мария львова-белова

запорожская область

херсонская область

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину, детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой и высшими должностными лицами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей принять дополнительные меры по оказанию помощи несовершеннолетним в новых субъектах РФ, оставшимся без попечения родителей.Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка и высшими должностными лицами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей принять дополнительные меры по выявлению несовершеннолетних, проживающих на территориях указанных субъектов Российской Федерации и оставшихся без попечения родителей, и оперативному оказанию им государственной социальной помощи, а также по предоставлению таким лицам социальной поддержки, установленной законодательством Российской Федерации", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения поручения - до 1 февраля 2023 года.

https://ria.ru/20221109/trudoustroystvo-1830208211.html

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общество, россия, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, мария львова-белова, запорожская область, херсонская область