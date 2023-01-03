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Путин поручил разработать допмеры поддержки детей в новых субъектах России - РИА Новости, 03.01.2023
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Путин поручил разработать допмеры поддержки детей в новых субъектах России
Путин поручил разработать допмеры поддержки детей в новых субъектах России - РИА Новости, 03.01.2023
Путин поручил разработать допмеры поддержки детей в новых субъектах России
Президент России Владимир Путин поручил кабмину, детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой и высшими должностными лицами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T17:42
2023-01-03T18:05
общество
россия
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
мария львова-белова
запорожская область
херсонская область
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину, детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой и высшими должностными лицами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей принять дополнительные меры по оказанию помощи несовершеннолетним в новых субъектах РФ, оставшимся без попечения родителей.Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка и высшими должностными лицами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей принять дополнительные меры по выявлению несовершеннолетних, проживающих на территориях указанных субъектов Российской Федерации и оставшихся без попечения родителей, и оперативному оказанию им государственной социальной помощи, а также по предоставлению таким лицам социальной поддержки, установленной законодательством Российской Федерации", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения поручения - до 1 февраля 2023 года.
https://ria.ru/20221109/trudoustroystvo-1830208211.html
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донецкая народная республика
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общество, россия, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, мария львова-белова, запорожская область, херсонская область
Общество, Россия, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Мария Львова-Белова, Запорожская область, Херсонская область
17:42 03.01.2023 (обновлено: 18:05 03.01.2023)
 
Путин поручил разработать допмеры поддержки детей в новых субъектах России

Путин поручил разработать допмеры поддержки детей, оставшихся без попечения родителей

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину, детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой и высшими должностными лицами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей принять дополнительные меры по оказанию помощи несовершеннолетним в новых субъектах РФ, оставшимся без попечения родителей.
Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка и высшими должностными лицами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей принять дополнительные меры по выявлению несовершеннолетних, проживающих на территориях указанных субъектов Российской Федерации и оставшихся без попечения родителей, и оперативному оказанию им государственной социальной помощи, а также по предоставлению таким лицам социальной поддержки, установленной законодательством Российской Федерации", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения - до 1 февраля 2023 года.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября 2022, 13:43
В Госдуму внесли проект об упрощении трудоустройства несовершеннолетних
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМария Львова-БеловаЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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