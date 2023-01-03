https://ria.ru/20230103/pomosch-1842964008.html
Путин поручил разработать допмеры поддержки детей в новых субъектах России
Путин поручил разработать допмеры поддержки детей в новых субъектах России - РИА Новости, 03.01.2023
Путин поручил разработать допмеры поддержки детей в новых субъектах России
Президент России Владимир Путин поручил кабмину, детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой и высшими должностными лицами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T17:42
2023-01-03T17:42
2023-01-03T18:05
общество
россия
владимир путин
донецкая народная республика
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мария львова-белова
запорожская область
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину, детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой и высшими должностными лицами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей принять дополнительные меры по оказанию помощи несовершеннолетним в новых субъектах РФ, оставшимся без попечения родителей.Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка и высшими должностными лицами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей принять дополнительные меры по выявлению несовершеннолетних, проживающих на территориях указанных субъектов Российской Федерации и оставшихся без попечения родителей, и оперативному оказанию им государственной социальной помощи, а также по предоставлению таким лицам социальной поддержки, установленной законодательством Российской Федерации", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения поручения - до 1 февраля 2023 года.
https://ria.ru/20221109/trudoustroystvo-1830208211.html
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общество, россия, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, мария львова-белова, запорожская область, херсонская область
Общество, Россия, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Мария Львова-Белова, Запорожская область, Херсонская область
17:42 03.01.2023 (обновлено: 18:05 03.01.2023)
Путин поручил разработать допмеры поддержки детей в новых субъектах России
Путин поручил разработать допмеры поддержки детей, оставшихся без попечения родителей