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ЕС хочет перечислять средства новой макрофинансовой помощи Киеву ежемесячно - РИА Новости, 03.01.2023
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ЕС хочет перечислять средства новой макрофинансовой помощи Киеву ежемесячно
ЕС хочет перечислять средства новой макрофинансовой помощи Киеву ежемесячно - РИА Новости, 03.01.2023
ЕС хочет перечислять средства новой макрофинансовой помощи Киеву ежемесячно
Еврокомиссия намерена перечислять средства новой макрофинансовой помощи Украине на общую сумму до 18 миллиардов евро в 2023 году на "ежемесячной предсказуемой"... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T16:15
2023-01-03T16:15
еврокомиссия
украина
евросоюз
в мире
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Еврокомиссия намерена перечислять средства новой макрофинансовой помощи Украине на общую сумму до 18 миллиардов евро в 2023 году на "ежемесячной предсказуемой" основе, сообщила пресс-секретарь ЕК Дана Спинан. Еврокомиссия 9 ноября предложила новую программу макрофинансовой кредитной поддержки Украины на сумму до 18 миллиардов евро на 2023 год. Затем институты власти согласовали ее. В ЕК отмечали, что хотели бы перечислить первые средства от именно Евросоюза уже в январе. Новая макрофинансовая помощь, по задумке ЕК, будет состоять из кредитов, выдаваемых на льготных условиях, со сроком погашения до 35 лет. На первые десять лет был предусмотрен грейс-период, то есть первые выплаты по займам начнутся с 2033 года.
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еврокомиссия, украина, евросоюз, в мире, экономика
Еврокомиссия, Украина, Евросоюз, В мире, Экономика
16:15 03.01.2023
 
ЕС хочет перечислять средства новой макрофинансовой помощи Киеву ежемесячно

Еврокомиссия планирует перечислять средства новой макрофинансовой помощи Киеву ежемесячно

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Еврокомиссия намерена перечислять средства новой макрофинансовой помощи Украине на общую сумму до 18 миллиардов евро в 2023 году на "ежемесячной предсказуемой" основе, сообщила пресс-секретарь ЕК Дана Спинан.
"Мы начнем перечисления ежемесячными предсказуемыми траншами Украине в течение года", - сказала Спинан на брифинге.
Еврокомиссия 9 ноября предложила новую программу макрофинансовой кредитной поддержки Украины на сумму до 18 миллиардов евро на 2023 год. Затем институты власти согласовали ее. В ЕК отмечали, что хотели бы перечислить первые средства от именно Евросоюза уже в январе.
Новая макрофинансовая помощь, по задумке ЕК, будет состоять из кредитов, выдаваемых на льготных условиях, со сроком погашения до 35 лет. На первые десять лет был предусмотрен грейс-период, то есть первые выплаты по займам начнутся с 2033 года.
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