https://ria.ru/20230103/pomosch-1842953571.html

ЕС хочет перечислять средства новой макрофинансовой помощи Киеву ежемесячно

ЕС хочет перечислять средства новой макрофинансовой помощи Киеву ежемесячно - РИА Новости, 03.01.2023

ЕС хочет перечислять средства новой макрофинансовой помощи Киеву ежемесячно

Еврокомиссия намерена перечислять средства новой макрофинансовой помощи Украине на общую сумму до 18 миллиардов евро в 2023 году на "ежемесячной предсказуемой"... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T16:15

2023-01-03T16:15

2023-01-03T16:15

еврокомиссия

украина

евросоюз

в мире

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Еврокомиссия намерена перечислять средства новой макрофинансовой помощи Украине на общую сумму до 18 миллиардов евро в 2023 году на "ежемесячной предсказуемой" основе, сообщила пресс-секретарь ЕК Дана Спинан. Еврокомиссия 9 ноября предложила новую программу макрофинансовой кредитной поддержки Украины на сумму до 18 миллиардов евро на 2023 год. Затем институты власти согласовали ее. В ЕК отмечали, что хотели бы перечислить первые средства от именно Евросоюза уже в январе. Новая макрофинансовая помощь, по задумке ЕК, будет состоять из кредитов, выдаваемых на льготных условиях, со сроком погашения до 35 лет. На первые десять лет был предусмотрен грейс-период, то есть первые выплаты по займам начнутся с 2033 года.

https://ria.ru/20221221/pomosch-1840366085.html

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еврокомиссия, украина, евросоюз, в мире, экономика