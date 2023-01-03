https://ria.ru/20230103/polsha-1842936876.html

Польша попросила ООН помочь получить военные репарации от Германии

Польша попросила ООН помочь получить военные репарации от Германии - РИА Новости, 03.01.2023

Польша попросила ООН помочь получить военные репарации от Германии

Варшава призвала ООН поспособствовать в вопросе получения военных репараций от Германии, сообщил в эфире Польского радио замминистра иностранных дел страны,... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T13:55

2023-01-03T13:55

2023-01-03T15:56

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германия

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ВАРШАВА, 3 янв — РИА Новости. Варшава призвала ООН поспособствовать в вопросе получения военных репараций от Германии, сообщил в эфире Польского радио замминистра иностранных дел страны, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.Ранее с той же просьбой Польша обратилась к ЮНЕСКО и Совету Европы. "Также мы направляем заявление в ООН с просьбой вмешательства в этот вопрос. <...> Мы просим вмешаться в этот вопрос, создать некую платформу для диалога с Германией, которая не хочет вести этот диалог", — сказал Мулярчик. Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Берлин по линии МИД направили соответствующую ноту. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не собираются ничего платить: там считают, что уже выплатили достаточно крупную компенсацию и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

https://radiosputnik.ria.ru/20221220/reparatsii-1840057785.html

https://ria.ru/20221206/polsha-1836716407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, германия, берлин (город), совет европы, юнеско, оон