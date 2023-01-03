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Польша попросила ООН помочь получить военные репарации от Германии - РИА Новости, 03.01.2023
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Польша попросила ООН помочь получить военные репарации от Германии
Польша попросила ООН помочь получить военные репарации от Германии - РИА Новости, 03.01.2023
Польша попросила ООН помочь получить военные репарации от Германии
Варшава призвала ООН поспособствовать в вопросе получения военных репараций от Германии, сообщил в эфире Польского радио замминистра иностранных дел страны,... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T13:55
2023-01-03T15:56
в мире
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германия
берлин (город)
совет европы
юнеско
оон
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ВАРШАВА, 3 янв — РИА Новости. Варшава призвала ООН поспособствовать в вопросе получения военных репараций от Германии, сообщил в эфире Польского радио замминистра иностранных дел страны, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.Ранее с той же просьбой Польша обратилась к ЮНЕСКО и Совету Европы. "Также мы направляем заявление в ООН с просьбой вмешательства в этот вопрос. &lt;...&gt; Мы просим вмешаться в этот вопрос, создать некую платформу для диалога с Германией, которая не хочет вести этот диалог", — сказал Мулярчик. Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Берлин по линии МИД направили соответствующую ноту. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не собираются ничего платить: там считают, что уже выплатили достаточно крупную компенсацию и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
https://radiosputnik.ria.ru/20221220/reparatsii-1840057785.html
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в мире, польша, германия, берлин (город), совет европы, юнеско, оон
В мире, Польша, Германия, Берлин (город), Совет Европы, ЮНЕСКО, ООН
13:55 03.01.2023 (обновлено: 15:56 03.01.2023)
 
Польша попросила ООН помочь получить военные репарации от Германии

Замглавы МИД Мулярчик сообщил о просьбе Польши к ООН о помощи в получении репараций от ФРГ

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 3 янв — РИА Новости. Варшава призвала ООН поспособствовать в вопросе получения военных репараций от Германии, сообщил в эфире Польского радио замминистра иностранных дел страны, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.
Ранее с той же просьбой Польша обратилась к ЮНЕСКО и Совету Европы.
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"Также мы направляем заявление в ООН с просьбой вмешательства в этот вопрос. <...> Мы просим вмешаться в этот вопрос, создать некую платформу для диалога с Германией, которая не хочет вести этот диалог", — сказал Мулярчик.
Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Берлин по линии МИД направили соответствующую ноту.
В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не собираются ничего платить: там считают, что уже выплатили достаточно крупную компенсацию и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
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