https://ria.ru/20230103/polety-1842922451.html

Армянская авиакомпания Fly Arna начнет полеты в Шереметьево

Армянская авиакомпания Fly Arna начнет полеты в Шереметьево - РИА Новости, 03.01.2023

Армянская авиакомпания Fly Arna начнет полеты в Шереметьево

Армянская авиакомпания Fly Arna начнет с 21 января полеты в московский аэропорт "Шереметьево", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании, РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T12:13

2023-01-03T12:13

2023-01-03T12:13

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ЕРЕВАН, 3 янв – РИА новости. Армянская авиакомпания Fly Arna начнет с 21 января полеты в московский аэропорт "Шереметьево", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании, "Fly Arna объявляет с 21 января об открытии прямых рейсов в московский международный аэропорт "Шереметьево". Между международным аэропортом "Звартноц" (в Ереване – ред.) и международным аэропортом "Шереметьево" в Москве будут выполняться четыре рейса в неделю", - говорится в сообщении. Отмечается, что расписание полетов в аэропорт "Шереметьево" будет действовать с 21 января. "С открытием новых прямых рейсов в "Шереметьево" после полетов в "Домодедово" и в Сочи мы даем нашим пассажирам возможность путешествовать в Москву удобнее и дешевле", – цитирует пресс-служба Fly Arna слова пресс-секретаря компании Гаяне Антонян. В июле 2021 года Фонд национальных интересов Армении (ANIF) и Air Arabia подписали соглашение о создании армянского национального авиаперевозчика, получившего название Fly Arna. Авиакомпания функционирует как бюджетная пассажирская авиалиния, базируется в ереванском международном аэропорту "Звартноц".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, россия, шереметьево (аэропорт), армения