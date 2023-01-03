Армянская авиакомпания Fly Arna начнет полеты в Шереметьево
Армянская авиакомпания Fly Arna начнет полеты в аэропорт Шереметьево с 21 января
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве
Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве. Архивное фото
ЕРЕВАН, 3 янв – РИА новости. Армянская авиакомпания Fly Arna начнет с 21 января полеты в московский аэропорт "Шереметьево", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании,
"Fly Arna объявляет с 21 января об открытии прямых рейсов в московский международный аэропорт "Шереметьево". Между международным аэропортом "Звартноц" (в Ереване – ред.) и международным аэропортом "Шереметьево" в Москве будут выполняться четыре рейса в неделю", - говорится в сообщении. Отмечается, что расписание полетов в аэропорт "Шереметьево" будет действовать с 21 января.
"С открытием новых прямых рейсов в "Шереметьево" после полетов в "Домодедово" и в Сочи мы даем нашим пассажирам возможность путешествовать в Москву удобнее и дешевле", – цитирует пресс-служба Fly Arna слова пресс-секретаря компании Гаяне Антонян.
В июле 2021 года Фонд национальных интересов Армении (ANIF) и Air Arabia подписали соглашение о создании армянского национального авиаперевозчика, получившего название Fly Arna. Авиакомпания функционирует как бюджетная пассажирская авиалиния, базируется в ереванском международном аэропорту "Звартноц".
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