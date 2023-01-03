https://ria.ru/20230103/polet-1842949254.html
Экипажи дальней авиации продолжат полеты над Арктикой и Атлантикой
Экипажи дальней авиации продолжат полеты над Арктикой и Атлантикой - РИА Новости, 03.01.2023
Экипажи дальней авиации продолжат полеты над Арктикой и Атлантикой
Экипажи дальней противолодочной авиации в 2023 году продолжат совершать продолжительные полеты над Арктикой и Атлантикой, сообщили во вторник в пресс-службе... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T15:35
2023-01-03T15:35
2023-01-03T15:35
безопасность
арктика
северный ледовитый океан
вмф рф
ту-142
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СЕВЕРОМОРСК, 3 янв – РИА Новости. Экипажи дальней противолодочной авиации в 2023 году продолжат совершать продолжительные полеты над Арктикой и Атлантикой, сообщили во вторник в пресс-службе Северного флота ВМФ России. "Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 объединения ВВС и ПВО Северного флота продолжат практику длительных полетов в оперативно важных районах Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Данная задача будет одной из приоритетных для летчиков этого типа самолетов в новом году", - говорится в сообщении. По данным Северного флота, в течение 2022 года экипажи самолетов Ту-142 неоднократно выполняли задачи в международном воздушном пространстве над Арктикой и Атлантикой. Средняя продолжительность полетов в дальнюю морскую зону для летчиков-противолодочников составила около 12 часов, а среднее пройденное расстояние за полет превышало 8 тысяч километров. Помимо выполнения воздушного патрулирования и других поставленных задач, лётчики проводили ледовую разведку и мониторинг обстановки в Арктике. "Все полеты были выполнены в строгом соответствии с международными правилами и договорами об использовании воздушного пространства без нарушения границ приморских государств", - подчеркнули на Северном флоте.
https://ria.ru/20230102/kobylash-1842786391.html
арктика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, арктика, северный ледовитый океан, вмф рф, ту-142
Безопасность, Арктика, Северный Ледовитый океан, ВМФ РФ, Ту-142
Экипажи дальней авиации продолжат полеты над Арктикой и Атлантикой
Экипажи дальней авиации в 2023 году продолжат полеты над Арктикой и Атлантикой
СЕВЕРОМОРСК, 3 янв – РИА Новости. Экипажи дальней противолодочной авиации в 2023 году продолжат совершать продолжительные полеты над Арктикой и Атлантикой, сообщили во вторник в пресс-службе Северного флота ВМФ России.
"Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142
объединения ВВС и ПВО Северного флота продолжат практику длительных полетов в оперативно важных районах Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Данная задача будет одной из приоритетных для летчиков этого типа самолетов в новом году", - говорится в сообщении.
По данным Северного флота, в течение 2022 года экипажи самолетов Ту-142 неоднократно выполняли задачи в международном воздушном пространстве над Арктикой и Атлантикой. Средняя продолжительность полетов в дальнюю морскую зону для летчиков-противолодочников составила около 12 часов, а среднее пройденное расстояние за полет превышало 8 тысяч километров.
Помимо выполнения воздушного патрулирования и других поставленных задач, лётчики проводили ледовую разведку и мониторинг обстановки в Арктике.
"Все полеты были выполнены в строгом соответствии с международными правилами и договорами об использовании воздушного пространства без нарушения границ приморских государств", - подчеркнули на Северном флоте.