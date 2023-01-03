https://ria.ru/20230103/polet-1842949254.html

Экипажи дальней авиации продолжат полеты над Арктикой и Атлантикой

Экипажи дальней авиации продолжат полеты над Арктикой и Атлантикой - РИА Новости, 03.01.2023

Экипажи дальней авиации продолжат полеты над Арктикой и Атлантикой

Экипажи дальней противолодочной авиации в 2023 году продолжат совершать продолжительные полеты над Арктикой и Атлантикой, сообщили во вторник в пресс-службе... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T15:35

2023-01-03T15:35

2023-01-03T15:35

безопасность

арктика

северный ледовитый океан

вмф рф

ту-142

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СЕВЕРОМОРСК, 3 янв – РИА Новости. Экипажи дальней противолодочной авиации в 2023 году продолжат совершать продолжительные полеты над Арктикой и Атлантикой, сообщили во вторник в пресс-службе Северного флота ВМФ России. "Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 объединения ВВС и ПВО Северного флота продолжат практику длительных полетов в оперативно важных районах Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Данная задача будет одной из приоритетных для летчиков этого типа самолетов в новом году", - говорится в сообщении. По данным Северного флота, в течение 2022 года экипажи самолетов Ту-142 неоднократно выполняли задачи в международном воздушном пространстве над Арктикой и Атлантикой. Средняя продолжительность полетов в дальнюю морскую зону для летчиков-противолодочников составила около 12 часов, а среднее пройденное расстояние за полет превышало 8 тысяч километров. Помимо выполнения воздушного патрулирования и других поставленных задач, лётчики проводили ледовую разведку и мониторинг обстановки в Арктике. "Все полеты были выполнены в строгом соответствии с международными правилами и договорами об использовании воздушного пространства без нарушения границ приморских государств", - подчеркнули на Северном флоте.

https://ria.ru/20230102/kobylash-1842786391.html

арктика

северный ледовитый океан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, арктика, северный ледовитый океан, вмф рф, ту-142