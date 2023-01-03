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Митрополит Антоний будет присутствовать на погребении Бенедикта XVI - РИА Новости, 03.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230103/pogrebenie-1842925900.html
Митрополит Антоний будет присутствовать на погребении Бенедикта XVI
Митрополит Антоний будет присутствовать на погребении Бенедикта XVI - РИА Новости, 03.01.2023
Митрополит Антоний будет присутствовать на погребении Бенедикта XVI
На погребении папы Римского Бенедикта XVI будет присутствовать по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла глава Отдела внешних церковных связей... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T12:29
2023-01-03T12:29
религия
религия
бенедикт xvi (йозеф ратцингер)
московский патриархат
умер бенедикт xvi
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. На погребении папы Римского Бенедикта XVI будет присутствовать по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний, сообщил он РИА Новости во вторник. "По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла я прибуду в Рим и буду присутствовать на погребении почетного папы Римского Бенедикта XVI", - сказал митрополит Антоний. В минувшую субботу глава службы печати Святого престола Маттео Бруни объявил, что папа на покое Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни в 09.34 (11.34 мск) в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане. Похороны Бенедикта XVI состоятся 5 января, церемонию возглавит папа римский Франциск. Бенедикт XVI занимал Апостольский престол с апреля 2005 года по февраль 2013 года.
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религия, бенедикт xvi (йозеф ратцингер), московский патриархат, умер бенедикт xvi
Религия, Религия, Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер), Московский Патриархат, Умер Бенедикт XVI
12:29 03.01.2023
 
Митрополит Антоний будет присутствовать на погребении Бенедикта XVI

Митрополит Антоний будет присутствовать на погребении папы римского Бенедикта XVI

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкЗаупокойная месса по Папе Римскому Бенедикту XVI в Петербурге
Заупокойная месса по Папе Римскому Бенедикту XVI в Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Заупокойная месса по Папе Римскому Бенедикту XVI в Петербурге
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. На погребении папы Римского Бенедикта XVI будет присутствовать по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний, сообщил он РИА Новости во вторник.
"По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла я прибуду в Рим и буду присутствовать на погребении почетного папы Римского Бенедикта XVI", - сказал митрополит Антоний.
В минувшую субботу глава службы печати Святого престола Маттео Бруни объявил, что папа на покое Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни в 09.34 (11.34 мск) в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане. Похороны Бенедикта XVI состоятся 5 января, церемонию возглавит папа римский Франциск. Бенедикт XVI занимал Апостольский престол с апреля 2005 года по февраль 2013 года.
Умер папа римский на покое Бенедикт XVI
© AP Photo / Alessandra Tarantino, Pool

Йозеф Алоиз Ратцингер родился в баварском селении Марктль 16 апреля 1927 года в семье комиссара германской жандармерии. Учился в Высшей школе философии и теологии во Фрайзинге, затем окончил университет в Мюнхене. В июне 1951 года вместе со старшим братом Георгом был рукоположен в сан священника.

Почетный папа Римский Бенедикт XVI. 2010 год
1 из 9

Йозеф Алоиз Ратцингер родился в баварском селении Марктль 16 апреля 1927 года в семье комиссара германской жандармерии. Учился в Высшей школе философии и теологии во Фрайзинге, затем окончил университет в Мюнхене. В июне 1951 года вместе со старшим братом Георгом был рукоположен в сан священника.

© AP Photo / Alessandra Tarantino, Pool
© AFP 2022 / OSSERVATORE ROMANO

В марте 1977 года его назначили архиепископом Мюнхена и Фрайзинга, а в июне того же года папа Павел VI возвел его в кардинальское достоинство. Почти четверть века он был префектом Конгрегации доктрины веры (бывшей Святой инквизиции).

Папа Бенедикт XVI приветствует верующих, собравшихся на еженедельную молитву на площади Святого Петра в Ватикане
2 из 9

В марте 1977 года его назначили архиепископом Мюнхена и Фрайзинга, а в июне того же года папа Павел VI возвел его в кардинальское достоинство. Почти четверть века он был префектом Конгрегации доктрины веры (бывшей Святой инквизиции).

© AFP 2022 / OSSERVATORE ROMANO
© AFP 2022 / ANDREAS SOLARO

В феврале 1982 года он оставил пастырские обязанности в Германии и переехал в Ватикан.

В 1993 году кардинал принял титул епископа римского пригорода Веллетри-Сеньи.

В 1998 году его избрали вице-деканом, а в 2002 году – деканом Коллегии кардиналов.

Папа Римский Бенедикт XVI машет рукой верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане
3 из 9

В феврале 1982 года он оставил пастырские обязанности в Германии и переехал в Ватикан.

В 1993 году кардинал принял титул епископа римского пригорода Веллетри-Сеньи.

В 1998 году его избрали вице-деканом, а в 2002 году – деканом Коллегии кардиналов.

© AFP 2022 / ANDREAS SOLARO
© AFP 2022 / GREG WOOD

Главой Римско-католической церкви кардинал Ратцингер стал в апреле 2005 года, после кончины Иоанна-Павла II.

7 мая 2005 года папа римский Бенедикт XVI официально вступил на кафедру главы Римской епархии.

Папа Римский Бенедикт XVI целует ребенка во время празднования Всемирного дня молодежи в Сиднее
4 из 9

Главой Римско-католической церкви кардинал Ратцингер стал в апреле 2005 года, после кончины Иоанна-Павла II.

7 мая 2005 года папа римский Бенедикт XVI официально вступил на кафедру главы Римской епархии.

© AFP 2022 / GREG WOOD
© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в медиабанк

Он начал масштабную реформу Римской курии, способствовал развитию отношений между католиками и представителями других христианских конфессий, а также иных вероисповеданий.

На фото: папа римский Бенедикт XVI и президент России Владимир Путин во время беседы в Ватикане.

Папа Римский Бенедикт XVI и президент России Владимир Путин во время беседы в библиотеке личных покоев Апостольского дворца
5 из 9

Он начал масштабную реформу Римской курии, способствовал развитию отношений между католиками и представителями других христианских конфессий, а также иных вероисповеданий.

На фото: папа римский Бенедикт XVI и президент России Владимир Путин во время беседы в Ватикане.

© РИА Новости / Владимир Родионов
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© AFP 2022 / PATRICK HERTZOG

11 февраля 2013 года Бенедикт XVI сообщил о решении покинуть свой пост. Понтифик обосновал решение тяжестью выполнения своей миссии из-за преклонного возраста.

Бенедикт XVI был самым старшим по возрасту на момент избрания римским папой со времен Климента XII (был избран в 1730 году).

Папа Римский Бенедикт XVI выпускает голубя в Ватикане
6 из 9

11 февраля 2013 года Бенедикт XVI сообщил о решении покинуть свой пост. Понтифик обосновал решение тяжестью выполнения своей миссии из-за преклонного возраста.

Бенедикт XVI был самым старшим по возрасту на момент избрания римским папой со времен Климента XII (был избран в 1730 году).

© AFP 2022 / PATRICK HERTZOG
© AFP 2022 / CHRISTOPHE SIMON

Бенедикт XVI занимал Апостольский престол около восьми лет. В историю современной церкви он войдет прежде всего как первый папа, добровольно отрекшийся от престола за последние 600 лет.

Папа Римский Бенедикт XVI
7 из 9

Бенедикт XVI занимал Апостольский престол около восьми лет. В историю современной церкви он войдет прежде всего как первый папа, добровольно отрекшийся от престола за последние 600 лет.

© AFP 2022 / CHRISTOPHE SIMON
© AFP 2022 / WILLIAM WEST

28 февраля 2013 года папа римский Бенедикт XVI завершил свое служение. После ухода на покой он жил в бывшем женском монастыре Mater Ecclesiae недалеко от собора Святого Петра. После отставки сохранил свое папское имя и получил титул почетного папы. Продолжил носить белую рясу, но перестал носить красные папские туфли.

Папа Римский Бенедикт XVI на мероприятии во время празднования Всемирного дня молодежи в Сиднее
8 из 9

28 февраля 2013 года папа римский Бенедикт XVI завершил свое служение. После ухода на покой он жил в бывшем женском монастыре Mater Ecclesiae недалеко от собора Святого Петра. После отставки сохранил свое папское имя и получил титул почетного папы. Продолжил носить белую рясу, но перестал носить красные папские туфли.

© AFP 2022 / WILLIAM WEST
© AFP 2022 / GABRIEL BOUYS

31 декабря 2022 года глава службы печати Святого престола Маттео Бруни объявил, что почетный папа Бенедикт XVI умер на 96-м году жизни.

Похороны понтифика состоятся 5 января на площади Святого Петра, службу возглавит папа римский Франциск.

Папа Бенедикт XVI благословляет верующих в конце своей последней еженедельной аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. 27 февраля 2013
9 из 9

31 декабря 2022 года глава службы печати Святого престола Маттео Бруни объявил, что почетный папа Бенедикт XVI умер на 96-м году жизни.

Похороны понтифика состоятся 5 января на площади Святого Петра, службу возглавит папа римский Франциск.

© AFP 2022 / GABRIEL BOUYS
1 из 9

Йозеф Алоиз Ратцингер родился в баварском селении Марктль 16 апреля 1927 года в семье комиссара германской жандармерии. Учился в Высшей школе философии и теологии во Фрайзинге, затем окончил университет в Мюнхене. В июне 1951 года вместе со старшим братом Георгом был рукоположен в сан священника.

© AP Photo / Alessandra Tarantino, Pool
2 из 9

В марте 1977 года его назначили архиепископом Мюнхена и Фрайзинга, а в июне того же года папа Павел VI возвел его в кардинальское достоинство. Почти четверть века он был префектом Конгрегации доктрины веры (бывшей Святой инквизиции).

© AFP 2022 / OSSERVATORE ROMANO
3 из 9

В феврале 1982 года он оставил пастырские обязанности в Германии и переехал в Ватикан.

В 1993 году кардинал принял титул епископа римского пригорода Веллетри-Сеньи.

В 1998 году его избрали вице-деканом, а в 2002 году – деканом Коллегии кардиналов.

© AFP 2022 / ANDREAS SOLARO
4 из 9

Главой Римско-католической церкви кардинал Ратцингер стал в апреле 2005 года, после кончины Иоанна-Павла II.

7 мая 2005 года папа римский Бенедикт XVI официально вступил на кафедру главы Римской епархии.

© AFP 2022 / GREG WOOD
5 из 9

Он начал масштабную реформу Римской курии, способствовал развитию отношений между католиками и представителями других христианских конфессий, а также иных вероисповеданий.

На фото: папа римский Бенедикт XVI и президент России Владимир Путин во время беседы в Ватикане.

© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в медиабанк
6 из 9

11 февраля 2013 года Бенедикт XVI сообщил о решении покинуть свой пост. Понтифик обосновал решение тяжестью выполнения своей миссии из-за преклонного возраста.

Бенедикт XVI был самым старшим по возрасту на момент избрания римским папой со времен Климента XII (был избран в 1730 году).

© AFP 2022 / PATRICK HERTZOG
7 из 9

Бенедикт XVI занимал Апостольский престол около восьми лет. В историю современной церкви он войдет прежде всего как первый папа, добровольно отрекшийся от престола за последние 600 лет.

© AFP 2022 / CHRISTOPHE SIMON
8 из 9

28 февраля 2013 года папа римский Бенедикт XVI завершил свое служение. После ухода на покой он жил в бывшем женском монастыре Mater Ecclesiae недалеко от собора Святого Петра. После отставки сохранил свое папское имя и получил титул почетного папы. Продолжил носить белую рясу, но перестал носить красные папские туфли.

© AFP 2022 / WILLIAM WEST
9 из 9

31 декабря 2022 года глава службы печати Святого престола Маттео Бруни объявил, что почетный папа Бенедикт XVI умер на 96-м году жизни.

Похороны понтифика состоятся 5 января на площади Святого Петра, службу возглавит папа римский Франциск.

© AFP 2022 / GABRIEL BOUYS
 
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