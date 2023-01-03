Митрополит Антоний будет присутствовать на погребении Бенедикта XVI

В феврале 1982 года он оставил пастырские обязанности в Германии и переехал в Ватикан.

В 1993 году кардинал принял титул епископа римского пригорода Веллетри-Сеньи.

В 1998 году его избрали вице-деканом, а в 2002 году – деканом Коллегии кардиналов.