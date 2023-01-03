13:43 03.01.2023 (обновлено: 13:46 03.01.2023)
В Москве в ближайшие два-три часа ожидают мокрый снег
Ледяной дождь в Москве в ближайшие два-три часа сменится мокрым снегом
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкМужчина чистит от снега пешеходные дорожки в парке "Сокольники"
Мужчина чистит от снега пешеходные дорожки в парке "Сокольники". Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Ледяной дождь в Москве в ближайшие 2-3 часа сменится мокрым снегом, сообщается на портале "Метеовести".
Сообщается, что атмосферный фронт, несущий осадки в смешанной фазе, продолжает свое движение на восток и около полудня Тверская, Московская, Смоленская, Тульская и Рязанская области оказались в полосе вызванных им ледяных дождей и гололедных явлений. В такой ситуации на поверхностях может образовываться ледяная глазурь, а дороги и тротуары становятся очень скользкими.
"Зона гололедных явлений имеет небольшую протяженность, и в ближайшие 2–3 часа переохлажденные осадки прекратятся. Их сменит мокрый снег. При этом уже вечером регион пересечет холодный атмосферный фронт. В первой половине ночи температура вернется в зону отрицательных значений, осадки вновь будут переходить в твердую фазу, и образуется сильная гололедица", - говорится в сообщении.
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