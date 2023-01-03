https://ria.ru/20230103/pogoda-1842935670.html

В Москве в ближайшие два-три часа ожидают мокрый снег

В Москве в ближайшие два-три часа ожидают мокрый снег - РИА Новости, 03.01.2023

В Москве в ближайшие два-три часа ожидают мокрый снег

Ледяной дождь в Москве в ближайшие 2-3 часа сменится мокрым снегом, сообщается на портале "Метеовести". РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T13:43

2023-01-03T13:43

2023-01-03T13:46

общество

москва

рязанская область

новый год

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Ледяной дождь в Москве в ближайшие 2-3 часа сменится мокрым снегом, сообщается на портале "Метеовести". Сообщается, что атмосферный фронт, несущий осадки в смешанной фазе, продолжает свое движение на восток и около полудня Тверская, Московская, Смоленская, Тульская и Рязанская области оказались в полосе вызванных им ледяных дождей и гололедных явлений. В такой ситуации на поверхностях может образовываться ледяная глазурь, а дороги и тротуары становятся очень скользкими. "Зона гололедных явлений имеет небольшую протяженность, и в ближайшие 2–3 часа переохлажденные осадки прекратятся. Их сменит мокрый снег. При этом уже вечером регион пересечет холодный атмосферный фронт. В первой половине ночи температура вернется в зону отрицательных значений, осадки вновь будут переходить в твердую фазу, и образуется сильная гололедица", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230103/dozhd-1842915660.html

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Дарья Буймова

общество, москва, рязанская область, новый год