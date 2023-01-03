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В Москве в ближайшие два-три часа ожидают мокрый снег - РИА Новости, 03.01.2023
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В Москве в ближайшие два-три часа ожидают мокрый снег
В Москве в ближайшие два-три часа ожидают мокрый снег - РИА Новости, 03.01.2023
В Москве в ближайшие два-три часа ожидают мокрый снег
Ледяной дождь в Москве в ближайшие 2-3 часа сменится мокрым снегом, сообщается на портале "Метеовести". РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T13:43
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Ледяной дождь в Москве в ближайшие 2-3 часа сменится мокрым снегом, сообщается на портале "Метеовести". Сообщается, что атмосферный фронт, несущий осадки в смешанной фазе, продолжает свое движение на восток и около полудня Тверская, Московская, Смоленская, Тульская и Рязанская области оказались в полосе вызванных им ледяных дождей и гололедных явлений. В такой ситуации на поверхностях может образовываться ледяная глазурь, а дороги и тротуары становятся очень скользкими. "Зона гололедных явлений имеет небольшую протяженность, и в ближайшие 2–3 часа переохлажденные осадки прекратятся. Их сменит мокрый снег. При этом уже вечером регион пересечет холодный атмосферный фронт. В первой половине ночи температура вернется в зону отрицательных значений, осадки вновь будут переходить в твердую фазу, и образуется сильная гололедица", - говорится в сообщении.
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общество, москва, рязанская область, новый год
Общество, Москва, Рязанская область, Новый год
13:43 03.01.2023 (обновлено: 13:46 03.01.2023)
 
В Москве в ближайшие два-три часа ожидают мокрый снег

Ледяной дождь в Москве в ближайшие два-три часа сменится мокрым снегом

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкМужчина чистит от снега пешеходные дорожки в парке "Сокольники"
Мужчина чистит от снега пешеходные дорожки в парке Сокольники - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Мужчина чистит от снега пешеходные дорожки в парке "Сокольники". Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Ледяной дождь в Москве в ближайшие 2-3 часа сменится мокрым снегом, сообщается на портале "Метеовести".
Сообщается, что атмосферный фронт, несущий осадки в смешанной фазе, продолжает свое движение на восток и около полудня Тверская, Московская, Смоленская, Тульская и Рязанская области оказались в полосе вызванных им ледяных дождей и гололедных явлений. В такой ситуации на поверхностях может образовываться ледяная глазурь, а дороги и тротуары становятся очень скользкими.
"Зона гололедных явлений имеет небольшую протяженность, и в ближайшие 2–3 часа переохлажденные осадки прекратятся. Их сменит мокрый снег. При этом уже вечером регион пересечет холодный атмосферный фронт. В первой половине ночи температура вернется в зону отрицательных значений, осадки вновь будут переходить в твердую фазу, и образуется сильная гололедица", - говорится в сообщении.
Последствия ледяного дождя - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
Вчера, 11:27
В Москве начался ледяной дождь
 
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