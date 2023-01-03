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Сунак пообещал Украине поддержку в долгосрочной перспективе - РИА Новости, 03.01.2023
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Сунак пообещал Украине поддержку в долгосрочной перспективе
Сунак пообещал Украине поддержку в долгосрочной перспективе - РИА Новости, 03.01.2023
Сунак пообещал Украине поддержку в долгосрочной перспективе
Премьер Британии Риши Сунак в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил, что Лондон продолжит поддерживать Киев в долгосрочной перспективе,... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T19:41
2023-01-03T19:41
в мире
риши сунак
владимир зеленский
сергей лавров
лондон
россия
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Премьер Британии Риши Сунак в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил, что Лондон продолжит поддерживать Киев в долгосрочной перспективе, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит. Согласно Сунаку, ведется работа по предоставлению Украине дополнительного оборудования "в ближайшие недели и месяцы, чтобы обеспечить Украине победу на поле боя". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, риши сунак, владимир зеленский, сергей лавров, лондон, россия, украина, нато
В мире, Риши Сунак, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Лондон, Россия, Украина, НАТО
19:41 03.01.2023
 
Сунак пообещал Украине поддержку в долгосрочной перспективе

Сунак заявил Зеленскому, что Лондон продолжит поддерживать Киев в долгосрочной перспективе

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Премьер Британии Риши Сунак в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил, что Лондон продолжит поддерживать Киев в долгосрочной перспективе, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит.
"Премьер-министр заявил, что Украина может рассчитывать на то, что Соединенное Королевство продолжит поддерживать ее в долгосрочной перспективе", - приводит телеканал слова представителя.
Согласно Сунаку, ведется работа по предоставлению Украине дополнительного оборудования "в ближайшие недели и месяцы, чтобы обеспечить Украине победу на поле боя".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреРиши СунакВладимир ЗеленскийСергей ЛавровЛондонРоссияУкраинаНАТО
 
 
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