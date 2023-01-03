https://ria.ru/20230103/podderzhka-1842976153.html
Сунак пообещал Украине поддержку в долгосрочной перспективе
Сунак пообещал Украине поддержку в долгосрочной перспективе - РИА Новости, 03.01.2023
Сунак пообещал Украине поддержку в долгосрочной перспективе
Премьер Британии Риши Сунак в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил, что Лондон продолжит поддерживать Киев в долгосрочной перспективе,... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T19:41
2023-01-03T19:41
2023-01-03T19:41
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Премьер Британии Риши Сунак в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил, что Лондон продолжит поддерживать Киев в долгосрочной перспективе, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит. Согласно Сунаку, ведется работа по предоставлению Украине дополнительного оборудования "в ближайшие недели и месяцы, чтобы обеспечить Украине победу на поле боя". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230103/pomosch-1842953571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, риши сунак, владимир зеленский, сергей лавров, лондон, россия, украина, нато
В мире, Риши Сунак, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Лондон, Россия, Украина, НАТО
Сунак пообещал Украине поддержку в долгосрочной перспективе
Сунак заявил Зеленскому, что Лондон продолжит поддерживать Киев в долгосрочной перспективе