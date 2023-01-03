16:42 03.01.2023 (обновлено: 23:58 03.01.2023)
Жителя Кривого Рога задержали за переправку граждан через границу Украины
Жителя Кривого Рога задержали за незаконную переправку граждан через госграницу Украины
© Фото : офис генерального прокурора УкраиныЗадержание жителя Кривого Рога по подозрению в переправке граждан через границу Украины
© Фото : офис генерального прокурора Украины
Задержание жителя Кривого Рога по подозрению в переправке граждан через границу Украины
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Жителю города Кривой Рог сообщено подозрение по факту организации незаконной переправки граждан через государственную границу Украины, заявили во вторник в офисе украинского генерального прокурора.
"По процессуальному руководству Криворожской центральной окружной прокуратуры сообщено о подозрении жителю города Кривой Рог по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (части 3 статьи 332 УК Украины)", — говорится в сообщении офиса в Telegram-канале.
По данным следствия, подозреваемый за шесть тысяч долларов пообещал обеспечить включение военнообязанного в информационную базу данных "Путь". Это дает возможность беспрепятственного выезда за границу в условиях военного времени в качестве волонтера. Мужчина задержан при получении первой части средств в сумме 3,5 тысячи долларов.
На данный момент решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения — содержание под стражей, принимаются меры для установления других соучастников преступления.