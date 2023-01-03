https://ria.ru/20230103/perepravka-1842956184.html

Жителя Кривого Рога задержали за переправку граждан через границу Украины

Жителя Кривого Рога задержали за переправку граждан через границу Украины - РИА Новости, 03.01.2023

Жителя Кривого Рога задержали за переправку граждан через границу Украины

Жителю города Кривой Рог сообщено подозрение по факту организации незаконной переправки граждан через государственную границу Украины, заявили во вторник в... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T16:42

2023-01-03T16:42

2023-01-03T23:58

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кривой рог

украина

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Жителю города Кривой Рог сообщено подозрение по факту организации незаконной переправки граждан через государственную границу Украины, заявили во вторник в офисе украинского генерального прокурора. По данным следствия, подозреваемый за шесть тысяч долларов пообещал обеспечить включение военнообязанного в информационную базу данных "Путь". Это дает возможность беспрепятственного выезда за границу в условиях военного времени в качестве волонтера. Мужчина задержан при получении первой части средств в сумме 3,5 тысячи долларов. На данный момент решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения — содержание под стражей, принимаются меры для установления других соучастников преступления.

https://ria.ru/20221229/ukraina-1842282932.html

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в мире, кривой рог, украина