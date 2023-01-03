Рейтинг@Mail.ru
Жителя Кривого Рога задержали за переправку граждан через границу Украины - РИА Новости, 03.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230103/perepravka-1842956184.html
Жителя Кривого Рога задержали за переправку граждан через границу Украины
Жителя Кривого Рога задержали за переправку граждан через границу Украины - РИА Новости, 03.01.2023
Жителя Кривого Рога задержали за переправку граждан через границу Украины
Жителю города Кривой Рог сообщено подозрение по факту организации незаконной переправки граждан через государственную границу Украины, заявили во вторник в... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T16:42
2023-01-03T23:58
в мире
кривой рог
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/03/1842958418_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_90cafc95290fe9d8f7935aecfa41b36d.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Жителю города Кривой Рог сообщено подозрение по факту организации незаконной переправки граждан через государственную границу Украины, заявили во вторник в офисе украинского генерального прокурора. По данным следствия, подозреваемый за шесть тысяч долларов пообещал обеспечить включение военнообязанного в информационную базу данных "Путь". Это дает возможность беспрепятственного выезда за границу в условиях военного времени в качестве волонтера. Мужчина задержан при получении первой части средств в сумме 3,5 тысячи долларов. На данный момент решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения — содержание под стражей, принимаются меры для установления других соучастников преступления.
https://ria.ru/20221229/ukraina-1842282932.html
кривой рог
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/03/1842958418_0:52:890:720_1920x0_80_0_0_af66be185d4735f5545bf74e44088cfd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кривой рог, украина
В мире, Кривой Рог, Украина
16:42 03.01.2023 (обновлено: 23:58 03.01.2023)
 
Жителя Кривого Рога задержали за переправку граждан через границу Украины

Жителя Кривого Рога задержали за незаконную переправку граждан через госграницу Украины

© Фото : офис генерального прокурора УкраиныЗадержание жителя Кривого Рога по подозрению в переправке граждан через границу Украины
Задержание жителя Кривого Рога по подозрению в переправке граждан через границу Украины - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© Фото : офис генерального прокурора Украины
Задержание жителя Кривого Рога по подозрению в переправке граждан через границу Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Жителю города Кривой Рог сообщено подозрение по факту организации незаконной переправки граждан через государственную границу Украины, заявили во вторник в офисе украинского генерального прокурора.

"По процессуальному руководству Криворожской центральной окружной прокуратуры сообщено о подозрении жителю города Кривой Рог по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (части 3 статьи 332 УК Украины)", — говорится в сообщении офиса в Telegram-канале.

По данным следствия, подозреваемый за шесть тысяч долларов пообещал обеспечить включение военнообязанного в информационную базу данных "Путь". Это дает возможность беспрепятственного выезда за границу в условиях военного времени в качестве волонтера. Мужчина задержан при получении первой части средств в сумме 3,5 тысячи долларов.
На данный момент решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения — содержание под стражей, принимаются меры для установления других соучастников преступления.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 17:07Специальная военная операция на Украине
В СБУ заявили о ликвидации еще одного канала переправки уклонистов за рубеж
 
В миреКривой РогУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала