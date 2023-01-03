https://ria.ru/20230103/ozhidaniya-1842892196.html

Журналист рассказал, что Запад ждет от Зеленского в 2023 году

Журналист рассказал, что Запад ждет от Зеленского в 2023 году - РИА Новости, 03.01.2023

Журналист рассказал, что Запад ждет от Зеленского в 2023 году

Запад ждет от Владимира Зеленского так называемого "возврата инвестиций", поэтому ему придется имитировать успехи в конфликте с Россией, чтобы не лишиться... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T04:10

2023-01-03T04:10

2023-01-03T04:10

в мире

владимир зеленский

украина

россия

запад

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Запад ждет от Владимира Зеленского так называемого "возврата инвестиций", поэтому ему придется имитировать успехи в конфликте с Россией, чтобы не лишиться поддержки, такое мнение высказал журналист Марк Галеотти в статье для британского издания The Times."Спонсоры", пишет Галеотти, в наступившем году могут уйти от финансирования проекта под названием "украинское государство". Журналист также подчеркнул, что страны Запада постепенно истощают свои ресурсы, помогая Киеву.Ранее бывший специальный советник по национальной безопасности экс-президента США Джорджа Буша Майкл Аллен заявил, что Запад может перестать спонсировать Украину, если Владимир Зеленский прекратит стремиться к продвижению вперед на поле боя.Зеленский в декабре прошлого года посетил Вашингтон, где встретился с главой Белого дома Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230102/krizis-1842782610.html

украина

россия

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в мире, владимир зеленский, украина, россия, запад