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Журналист рассказал, что Запад ждет от Зеленского в 2023 году - РИА Новости, 03.01.2023
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Журналист рассказал, что Запад ждет от Зеленского в 2023 году
Журналист рассказал, что Запад ждет от Зеленского в 2023 году - РИА Новости, 03.01.2023
Журналист рассказал, что Запад ждет от Зеленского в 2023 году
Запад ждет от Владимира Зеленского так называемого "возврата инвестиций", поэтому ему придется имитировать успехи в конфликте с Россией, чтобы не лишиться... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T04:10
2023-01-03T04:10
в мире
владимир зеленский
украина
россия
запад
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Запад ждет от Владимира Зеленского так называемого "возврата инвестиций", поэтому ему придется имитировать успехи в конфликте с Россией, чтобы не лишиться поддержки, такое мнение высказал журналист Марк Галеотти в статье для британского издания The Times."Спонсоры", пишет Галеотти, в наступившем году могут уйти от финансирования проекта под названием "украинское государство". Журналист также подчеркнул, что страны Запада постепенно истощают свои ресурсы, помогая Киеву.Ранее бывший специальный советник по национальной безопасности экс-президента США Джорджа Буша Майкл Аллен заявил, что Запад может перестать спонсировать Украину, если Владимир Зеленский прекратит стремиться к продвижению вперед на поле боя.Зеленский в декабре прошлого года посетил Вашингтон, где встретился с главой Белого дома Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, запад
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Запад
04:10 03.01.2023
 
Журналист рассказал, что Запад ждет от Зеленского в 2023 году

Журналист Times Галеотти: Запад ждет от Зеленского в 2023 году "возврата инвестиций"

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Запад ждет от Владимира Зеленского так называемого "возврата инвестиций", поэтому ему придется имитировать успехи в конфликте с Россией, чтобы не лишиться поддержки, такое мнение высказал журналист Марк Галеотти в статье для британского издания The Times.
"Зеленский прекрасно понимает, что в 2023 году существует опасность усталости от Украины. Поэтому он сосредоточится на повышении ставки, изображая войну как борьбу за цивилизацию в целом", - говорится в материале.
"Спонсоры", пишет Галеотти, в наступившем году могут уйти от финансирования проекта под названием "украинское государство". Журналист также подчеркнул, что страны Запада постепенно истощают свои ресурсы, помогая Киеву.
Ранее бывший специальный советник по национальной безопасности экс-президента США Джорджа Буша Майкл Аллен заявил, что Запад может перестать спонсировать Украину, если Владимир Зеленский прекратит стремиться к продвижению вперед на поле боя.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
2 января, 01:58
В США предупредили о новом кризисе из-за Украины
Зеленский в декабре прошлого года посетил Вашингтон, где встретился с главой Белого дома Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
 
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