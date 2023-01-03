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На курортах Кубани в новогодние каникулы отдыхают более 120 тысяч человек
На курортах Кубани в новогодние каникулы отдыхают более 120 тысяч человек - РИА Новости, 03.01.2023
На курортах Кубани в новогодние каникулы отдыхают более 120 тысяч человек
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что свыше 120 тысяч человек отдыхают на курортах региона в новогодние праздники. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T15:21
2023-01-03T15:21
2023-01-03T15:21
туризм
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вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 3 янв - РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что свыше 120 тысяч человек отдыхают на курортах региона в новогодние праздники. "Традиционно в новогодние каникулы курорты Краснодарского края пользуются популярностью. В эти дни у нас отдыхают больше 120 тысяч туристов со всей страны", – написал в Telegram-канале Кондратьев. Из них около 80 тысяч гостей приехали в Сочи, здесь места размещения заполнены почти на 80%, в Геленджике - на 60%, в Анапе – на 55%, добавляют в пресс-службе администрации Кубани. Отмечается, что в крае работает около 2 тысяч средств размещения – пансионатов, отелей, гостиниц. Они рассчитаны в общей сложности на 220 тысяч мест. По данным пресс-службы, для обеспечения безопасности отдыхающих и транспортного обслуживания в регионе на время новогодних праздников действует краевая межведомственная комиссия.
https://ria.ru/20230102/kanikuly-1842822083.html
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РИА Новости
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новости - туризм, вениамин кондратьев, краснодарский край, сочи, геленджик
Туризм, Новости - Туризм, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Сочи, Геленджик
На курортах Кубани в новогодние каникулы отдыхают более 120 тысяч человек
Губернатор Кондратьев: на курортах Кубани в каникулы отдыхают более 120 тысяч человек