https://ria.ru/20230103/otdykhayuschie-1842947805.html

На курортах Кубани в новогодние каникулы отдыхают более 120 тысяч человек

На курортах Кубани в новогодние каникулы отдыхают более 120 тысяч человек - РИА Новости, 03.01.2023

На курортах Кубани в новогодние каникулы отдыхают более 120 тысяч человек

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что свыше 120 тысяч человек отдыхают на курортах региона в новогодние праздники. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T15:21

2023-01-03T15:21

2023-01-03T15:21

туризм

новости - туризм

вениамин кондратьев

краснодарский край

сочи

геленджик

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КРАСНОДАР, 3 янв - РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что свыше 120 тысяч человек отдыхают на курортах региона в новогодние праздники. "Традиционно в новогодние каникулы курорты Краснодарского края пользуются популярностью. В эти дни у нас отдыхают больше 120 тысяч туристов со всей страны", – написал в Telegram-канале Кондратьев. Из них около 80 тысяч гостей приехали в Сочи, здесь места размещения заполнены почти на 80%, в Геленджике - на 60%, в Анапе – на 55%, добавляют в пресс-службе администрации Кубани. Отмечается, что в крае работает около 2 тысяч средств размещения – пансионатов, отелей, гостиниц. Они рассчитаны в общей сложности на 220 тысяч мест. По данным пресс-службы, для обеспечения безопасности отдыхающих и транспортного обслуживания в регионе на время новогодних праздников действует краевая межведомственная комиссия.

https://ria.ru/20230102/kanikuly-1842822083.html

краснодарский край

сочи

геленджик

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Влада Копылова

новости - туризм, вениамин кондратьев, краснодарский край, сочи, геленджик