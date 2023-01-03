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На курортах Кубани в новогодние каникулы отдыхают более 120 тысяч человек - РИА Новости, 03.01.2023
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Туризм
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На курортах Кубани в новогодние каникулы отдыхают более 120 тысяч человек
На курортах Кубани в новогодние каникулы отдыхают более 120 тысяч человек - РИА Новости, 03.01.2023
На курортах Кубани в новогодние каникулы отдыхают более 120 тысяч человек
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что свыше 120 тысяч человек отдыхают на курортах региона в новогодние праздники. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T15:21
2023-01-03T15:21
туризм
новости - туризм
вениамин кондратьев
краснодарский край
сочи
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КРАСНОДАР, 3 янв - РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что свыше 120 тысяч человек отдыхают на курортах региона в новогодние праздники. "Традиционно в новогодние каникулы курорты Краснодарского края пользуются популярностью. В эти дни у нас отдыхают больше 120 тысяч туристов со всей страны", – написал в Telegram-канале Кондратьев. Из них около 80 тысяч гостей приехали в Сочи, здесь места размещения заполнены почти на 80%, в Геленджике - на 60%, в Анапе – на 55%, добавляют в пресс-службе администрации Кубани. Отмечается, что в крае работает около 2 тысяч средств размещения – пансионатов, отелей, гостиниц. Они рассчитаны в общей сложности на 220 тысяч мест. По данным пресс-службы, для обеспечения безопасности отдыхающих и транспортного обслуживания в регионе на время новогодних праздников действует краевая межведомственная комиссия.
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новости - туризм, вениамин кондратьев, краснодарский край, сочи, геленджик
Туризм, Новости - Туризм, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Сочи, Геленджик
15:21 03.01.2023
 
На курортах Кубани в новогодние каникулы отдыхают более 120 тысяч человек

Губернатор Кондратьев: на курортах Кубани в каникулы отдыхают более 120 тысяч человек

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанкОтдыхающая на горнолыжном курорте "Красная Поляна" в Сочи
Отдыхающая на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Отдыхающая на горнолыжном курорте "Красная Поляна" в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 3 янв - РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что свыше 120 тысяч человек отдыхают на курортах региона в новогодние праздники.
"Традиционно в новогодние каникулы курорты Краснодарского края пользуются популярностью. В эти дни у нас отдыхают больше 120 тысяч туристов со всей страны", – написал в Telegram-канале Кондратьев.
Из них около 80 тысяч гостей приехали в Сочи, здесь места размещения заполнены почти на 80%, в Геленджике - на 60%, в Анапе – на 55%, добавляют в пресс-службе администрации Кубани.
Отмечается, что в крае работает около 2 тысяч средств размещения – пансионатов, отелей, гостиниц. Они рассчитаны в общей сложности на 220 тысяч мест.
По данным пресс-службы, для обеспечения безопасности отдыхающих и транспортного обслуживания в регионе на время новогодних праздников действует краевая межведомственная комиссия.
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ТуризмНовости - ТуризмВениамин КондратьевКраснодарский крайСочиГеленджик
 
 
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