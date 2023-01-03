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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась почти на треть - РИА Новости, 03.01.2023
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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась почти на треть
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась почти на треть - РИА Новости, 03.01.2023
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась почти на треть
Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в России за последнюю неделю на 29,3%, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T04:59
2023-01-03T15:31
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в России за последнюю неделю на 29,3%, сообщается на сайте Роспотребнадзора."На территории Российской Федерации отмечается снижение суммарной заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 29,3% в сравнении с предыдущей неделей", — отмечается в сообщении.Добавляется, что среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — 81,3%, из них преобладает вирус гриппа А(H1N1)2009 — 60,8%.
https://ria.ru/20221230/virusnye_infektsii-1842531722.html
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здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
04:59 03.01.2023 (обновлено: 15:31 03.01.2023)
 
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась почти на треть

Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в России за неделю на 29,3%

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкШприц с лекарством
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в России за последнюю неделю на 29,3%, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"На территории Российской Федерации отмечается снижение суммарной заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 29,3% в сравнении с предыдущей неделей", — отмечается в сообщении.
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Добавляется, что среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — 81,3%, из них преобладает вирус гриппа А(H1N1)2009 — 60,8%.
 
Здоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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