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Американцы рассказали Gallup об ожиданиях от 2023 года - РИА Новости, 03.01.2023
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Американцы рассказали Gallup об ожиданиях от 2023 года
Американцы рассказали Gallup об ожиданиях от 2023 года - РИА Новости, 03.01.2023
Американцы рассказали Gallup об ожиданиях от 2023 года
Большинство американцев ждут от 2023 года экономических трудностей, обострения внутриполитических противоречий и роста международной напряженности с усилением... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T21:16
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китай
россия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Большинство американцев ждут от 2023 года экономических трудностей, обострения внутриполитических противоречий и роста международной напряженности с усилением Китая и ослаблением России, свидетельствует опрос, проведенный социологической компанией Gallup. Порядка 90 % респондентов назвали 2023-й "годом политического конфликта в США", 72% спрогнозировали рост преступности, 56% - "множество забастовок, организованных профсоюзами". Восемьдесят пять процентов опрошенных считают, что год будет отмечен международными раздорами и не станет мирным. Около 64% предрекают снижение влияния США, 73% думают, что будет усиливаться Китай. "Однако 64% американцев ожидают ослабления влияния России в мире в 2023 году, что, вероятно, отражает недавние неудачи этой страны в войне против Украины", - сказано в отчете. Восемь из десяти американцев ждут от 2023 года экономических трудностей с более высокими налогами и растущим дефицитом бюджета. Более шести из десяти респондентов думают, что цены продолжат расти, а фондовый рынок – падать. Свыше половины опрошенных также опасаются увеличения безработицы, чего не было в 2022 году. Опрос проводился 5-19 декабря среди совершеннолетних американцев в рамках "национальной репрезентативной выборки", сообщил Gallup без уточнения цифр.
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китай, россия, сша, в мире
Китай, Россия, США, В мире
21:16 03.01.2023 (обновлено: 21:26 03.01.2023)
 
Американцы рассказали Gallup об ожиданиях от 2023 года

Опрос Gallup: большинство американцев ожидают внутриполитических противоречий в 2023 году

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Большинство американцев ждут от 2023 года экономических трудностей, обострения внутриполитических противоречий и роста международной напряженности с усилением Китая и ослаблением России, свидетельствует опрос, проведенный социологической компанией Gallup.
Порядка 90 % респондентов назвали 2023-й "годом политического конфликта в США", 72% спрогнозировали рост преступности, 56% - "множество забастовок, организованных профсоюзами".
Восемьдесят пять процентов опрошенных считают, что год будет отмечен международными раздорами и не станет мирным. Около 64% предрекают снижение влияния США, 73% думают, что будет усиливаться Китай. "Однако 64% американцев ожидают ослабления влияния России в мире в 2023 году, что, вероятно, отражает недавние неудачи этой страны в войне против Украины", - сказано в отчете.
Восемь из десяти американцев ждут от 2023 года экономических трудностей с более высокими налогами и растущим дефицитом бюджета. Более шести из десяти респондентов думают, что цены продолжат расти, а фондовый рынок – падать. Свыше половины опрошенных также опасаются увеличения безработицы, чего не было в 2022 году.
Опрос проводился 5-19 декабря среди совершеннолетних американцев в рамках "национальной репрезентативной выборки", сообщил Gallup без уточнения цифр.
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