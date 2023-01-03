21:16 03.01.2023 (обновлено: 21:26 03.01.2023)
Американцы рассказали Gallup об ожиданиях от 2023 года
Опрос Gallup: большинство американцев ожидают внутриполитических противоречий в 2023 году
Флаг США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Большинство американцев ждут от 2023 года экономических трудностей, обострения внутриполитических противоречий и роста международной напряженности с усилением Китая и ослаблением России, свидетельствует опрос, проведенный социологической компанией Gallup.
Порядка 90 % респондентов назвали 2023-й "годом политического конфликта в США", 72% спрогнозировали рост преступности, 56% - "множество забастовок, организованных профсоюзами".
Восемьдесят пять процентов опрошенных считают, что год будет отмечен международными раздорами и не станет мирным. Около 64% предрекают снижение влияния США, 73% думают, что будет усиливаться Китай. "Однако 64% американцев ожидают ослабления влияния России в мире в 2023 году, что, вероятно, отражает недавние неудачи этой страны в войне против Украины", - сказано в отчете.
Восемь из десяти американцев ждут от 2023 года экономических трудностей с более высокими налогами и растущим дефицитом бюджета. Более шести из десяти респондентов думают, что цены продолжат расти, а фондовый рынок – падать. Свыше половины опрошенных также опасаются увеличения безработицы, чего не было в 2022 году.
Опрос проводился 5-19 декабря среди совершеннолетних американцев в рамках "национальной репрезентативной выборки", сообщил Gallup без уточнения цифр.
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