https://ria.ru/20230103/oppozitsiya-1842990724.html
В Анкаре заявили о продолжении поддержки сирийской оппозиции
В Анкаре заявили о продолжении поддержки сирийской оппозиции - РИА Новости, 03.01.2023
В Анкаре заявили о продолжении поддержки сирийской оппозиции
Турция продолжит оказывать поддержку сирийской оппозиции, заявил во вторник представитель турецкого президента Ибрагим Калын. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T23:07
2023-01-03T23:07
2023-01-03T23:07
в мире
ибрагим калын
турция
сирия
мевлют чавушоглу
башар асад
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СТАМБУЛ, 3 янв – РИА Новости. Турция продолжит оказывать поддержку сирийской оппозиции, заявил во вторник представитель турецкого президента Ибрагим Калын. "Мы продолжим поддерживать сирийскую оппозицию – это наш министр подчеркнул на сегодняшней встрече с представителями оппозиции", - заявил Калын телеканалу NTV. Он подчеркнул, что контакты с оппозицией поддерживаются постоянно. "Речи не идет о том, чтобы бросить их, прервать контакты. Наши контакты с сирийскими властями важны тем, что частично мы через них стремимся включить оппозицию в политический процесс", - пояснил Калын. Он обвинил Дамаск в том, что сирийские власти "саботировали" работу конституционного комитета. При этом Калын отметил, что Анкара ожидает позитивных шагов от Дамаска, так как уже "протянула руку" Сирии. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что Анкара предложила встречу глав МИД Турции и Сирии во второй половине января, она, по его словам, возможна в третьей стране, в том числе и в России. Ранее в декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последние недели обе стороны, а также некоторые СМИ, заговорили о возможности постепенной нормализации.
https://ria.ru/20221231/voyska-1842660219.html
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в мире, ибрагим калын, турция, сирия, мевлют чавушоглу, башар асад
В мире, Ибрагим Калын, Турция, Сирия, Мевлют Чавушоглу, Башар Асад
В Анкаре заявили о продолжении поддержки сирийской оппозиции
Представитель президента Турции Калын заявил о продолжении поддержки сирийской оппозиции