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В ООН ответили на предложение Кулебы провести "саммит мира" - РИА Новости, 03.01.2023
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В ООН ответили на предложение Кулебы провести "саммит мира"
В ООН ответили на предложение Кулебы провести "саммит мира" - РИА Новости, 03.01.2023
В ООН ответили на предложение Кулебы провести "саммит мира"
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак попросил задавать вопросы о реализации инициативы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о проведении... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T21:41
2023-01-03T23:27
в мире
дмитрий кулеба
фархан хак
антониу гутерреш
украина
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оон
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ООН, 3 янв — РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак попросил задавать вопросы о реализации инициативы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о проведении "саммита мира" другим — всемирная организация этим не занимается.Ранее Кулеба заявил, что власти Украины хотели бы провести к концу февраля "мирный саммит" на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника. В офисе Гутерреша указали, что тот готов к посредничеству лишь при согласии всех сторон, в том числе России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока что нет никакого "мирного плана" Украины, а план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть "мирным".
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в мире, дмитрий кулеба, фархан хак, антониу гутерреш, украина, россия, оон
В мире, Дмитрий Кулеба, Фархан Хак, Антониу Гутерреш, Украина, Россия, ООН
21:41 03.01.2023 (обновлено: 23:27 03.01.2023)
 
В ООН ответили на предложение Кулебы провести "саммит мира"

В ООН сообщили, что не занимаются организацией предложенного Украиной "саммита мира"

© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 3 янв — РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак попросил задавать вопросы о реализации инициативы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о проведении "саммита мира" другим — всемирная организация этим не занимается.

"В конечном итоге вам следует спросить у других. ООН это не организует. На данный момент нам нечего объявить об этом. Если будет какое-то развитие событий, мы дадим вам знать", — сказал Хак на просьбу прокомментировать слова Кулебы.

Ранее Кулеба заявил, что власти Украины хотели бы провести к концу февраля "мирный саммит" на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника. В офисе Гутерреша указали, что тот готов к посредничеству лишь при согласии всех сторон, в том числе России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока что нет никакого "мирного плана" Украины, а план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть "мирным".
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В миреДмитрий КулебаФархан ХакАнтониу ГутеррешУкраинаРоссияООН
 
 
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