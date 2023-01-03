https://ria.ru/20230103/oon-1842985723.html

В ООН ответили на предложение Кулебы провести "саммит мира"

В ООН ответили на предложение Кулебы провести "саммит мира" - РИА Новости, 03.01.2023

В ООН ответили на предложение Кулебы провести "саммит мира"

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак попросил задавать вопросы о реализации инициативы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о проведении... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T21:41

2023-01-03T21:41

2023-01-03T23:27

в мире

дмитрий кулеба

фархан хак

антониу гутерреш

украина

россия

оон

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ООН, 3 янв — РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак попросил задавать вопросы о реализации инициативы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о проведении "саммита мира" другим — всемирная организация этим не занимается.Ранее Кулеба заявил, что власти Украины хотели бы провести к концу февраля "мирный саммит" на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника. В офисе Гутерреша указали, что тот готов к посредничеству лишь при согласии всех сторон, в том числе России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока что нет никакого "мирного плана" Украины, а план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть "мирным".

https://ria.ru/20221228/plan-1841882827.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дмитрий кулеба, фархан хак, антониу гутерреш, украина, россия, оон