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Французы предрекли Зеленскому падение Одессы - РИА Новости, 03.01.2023
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Французы предрекли Зеленскому падение Одессы
Французы предрекли Зеленскому падение Одессы - РИА Новости, 03.01.2023
Французы предрекли Зеленскому падение Одессы
Читатели газеты французской газеты Le Figaro скептически прокомментировали статью издания, где анализируются сценарии возможного украинского контрнаступления. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T02:16
2023-01-03T05:00
в мире
владимир зеленский
владимир путин
украина
одесса
россия
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Читатели газеты французской газеты Le Figaro скептически прокомментировали статью издания, где анализируются сценарии возможного украинского контрнаступления.В материале говорится о “решительном настрое” украинской армии и Владимира Зеленского продолжать военные операции и о подготовке нового контрнаступления.Французские читатели иронично оценили планы Киева.“Другой, более реалистичный сценарий – следующим русским городом станет Одесса...Таким образом, петля замкнется, и Украина определенно больше не будет иметь доступа к Черному морю!”, – выразил мнение Patin-couffin.“Украинским силам снятся сладкие сны, но ситуация изменилась.”, – заметил Pampelonne.“Анализ карты боевых действий говорит об обратном и уж точно не о том, что Украина побеждает.”, – указал Dedale.“Украинская армия находится на грани вымирания. Мужчин больше нет.” – резюмировал al core.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20221216/kontrnastuplenie-1839107672.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, одесса, россия
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Одесса, Россия
02:16 03.01.2023 (обновлено: 05:00 03.01.2023)
 
Французы предрекли Зеленскому падение Одессы

Читатели Le Figaro усомнились в шансах Украины на победу и предрекли падение Одессы

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие вооруженных сил РФ в зоне СВО
Военнослужащие вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие вооруженных сил РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Читатели газеты французской газеты Le Figaro скептически прокомментировали статью издания, где анализируются сценарии возможного украинского контрнаступления.
В материале говорится о “решительном настрое” украинской армии и Владимира Зеленского продолжать военные операции и о подготовке нового контрнаступления.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря 2022, 12:26Специальная военная операция на Украине
США усилят подготовку ВСУ для контрнаступления, считает эксперт
Французские читатели иронично оценили планы Киева.
“Другой, более реалистичный сценарий – следующим русским городом станет Одесса...Таким образом, петля замкнется, и Украина определенно больше не будет иметь доступа к Черному морю!”, – выразил мнение Patin-couffin.

“Украина? Выиграть войну против России? Если бы эта тема не была драматичной для украинского народа, я бы посмеялся!”, – заявил Michel Trophimovitch.

“Украинским силам снятся сладкие сны, но ситуация изменилась.”, – заметил Pampelonne.
“Анализ карты боевых действий говорит об обратном и уж точно не о том, что Украина побеждает.”, – указал Dedale.
“Украинская армия находится на грани вымирания. Мужчин больше нет.” – резюмировал al core.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает в Государственном театрально-концертном зале Грозного на праздновании Дня чеченского языка в Грозном - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября 2022, 15:20В мире
Кадыров сообщил о пресечении контрнаступления ВСУ в ДНР
 
В миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаОдессаРоссия
 
 
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