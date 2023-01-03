https://ria.ru/20230103/odessa-1842889950.html

Французы предрекли Зеленскому падение Одессы

Французы предрекли Зеленскому падение Одессы - РИА Новости, 03.01.2023

Французы предрекли Зеленскому падение Одессы

Читатели газеты французской газеты Le Figaro скептически прокомментировали статью издания, где анализируются сценарии возможного украинского контрнаступления. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T02:16

2023-01-03T02:16

2023-01-03T05:00

в мире

владимир зеленский

владимир путин

украина

одесса

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Читатели газеты французской газеты Le Figaro скептически прокомментировали статью издания, где анализируются сценарии возможного украинского контрнаступления.В материале говорится о “решительном настрое” украинской армии и Владимира Зеленского продолжать военные операции и о подготовке нового контрнаступления.Французские читатели иронично оценили планы Киева.“Другой, более реалистичный сценарий – следующим русским городом станет Одесса...Таким образом, петля замкнется, и Украина определенно больше не будет иметь доступа к Черному морю!”, – выразил мнение Patin-couffin.“Украинским силам снятся сладкие сны, но ситуация изменилась.”, – заметил Pampelonne.“Анализ карты боевых действий говорит об обратном и уж точно не о том, что Украина побеждает.”, – указал Dedale.“Украинская армия находится на грани вымирания. Мужчин больше нет.” – резюмировал al core.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20221216/kontrnastuplenie-1839107672.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221125/kadyrov-1834237953.html

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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, одесса, россия