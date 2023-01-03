Украинские войска выпустили девять снарядов по Ясиноватой и Макеевке
ВСУ выпустили девять снарядов калибра 155 миллиметров по Ясиноватой и Макеевке
Разбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой и Макеевке, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 12.20 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.25 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, украинские войска открыли огонь по Кировскому району Донецка и Минеральному, выпустив в общей сложности девять снарядов калибром 152 миллиметра.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.