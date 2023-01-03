https://ria.ru/20230103/obstrely-1842930757.html

Украинские войска выпустили девять снарядов по Ясиноватой и Макеевке

Украинские войска выпустили девять снарядов по Ясиноватой и Макеевке - РИА Новости, 03.01.2023

Украинские войска выпустили девять снарядов по Ясиноватой и Макеевке

Украинские войска за пять минут выпустили в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой и Макеевке, сообщило во вторник... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T13:04

2023-01-03T13:04

2023-01-03T13:04

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

ясиноватая

макеевка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой и Макеевке, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 12.20 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.25 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, украинские войска открыли огонь по Кировскому району Донецка и Минеральному, выпустив в общей сложности девять снарядов калибром 152 миллиметра. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230103/moroz-1838855959.html

ясиноватая

макеевка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, ясиноватая, макеевка, донецкая народная республика