https://ria.ru/20230103/obstrely-1842922007.html

Украинские войска выпустили десять снарядов по двум районам Донецка

Украинские войска выпустили десять снарядов по двум районам Донецка - РИА Новости, 03.01.2023

Украинские войска выпустили десять снарядов по двум районам Донецка

Украинские войска одновременно выпустили по пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, сообщили в... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T12:09

2023-01-03T12:09

2023-01-03T12:09

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 янв – РИА Новости. Украинские войска одновременно выпустили по пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:35 (совпадает с мск) - населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства. Одновременно украинские военные выпустили еще пять снарядов такого же калибра по Кировскому району Донецка. Кроме того, по данным ведомства, в 11.30 и 11.40 были обстреляны населенные пункты Минеральное и Яковлевка, по ним выпущено в общей сложности девять снарядов калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230103/moroz-1838855959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины