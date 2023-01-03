Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска выпустили еще три натовских снаряда по Киевскому району Донецка
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЖилой дом, пострадавший в результате ночного обстрела артиллерией ВСУ Донецка
Жилой дом, пострадавший в результате ночного обстрела артиллерией ВСУ Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 05.20 мск украинские войска выпустили 12 снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.