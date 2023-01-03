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Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 03.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230103/obstrel-1842990031.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 03.01.2023
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк натовскими снарядами
Украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку и шесть снарядов того же калибра по Горловке, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T22:47
2023-01-03T22:47
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку и шесть снарядов того же калибра по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221228/ssha-1841748487.html
горловка
донецк
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в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
22:47 03.01.2023
 
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк натовскими снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили девять натовских снарядов по Горловке и Донецку

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку и шесть снарядов того же калибра по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20:22 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 22:10 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
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