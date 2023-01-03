Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили девять натовских снарядов по Горловке и Донецку
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку и шесть снарядов того же калибра по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20:22 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 22:10 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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