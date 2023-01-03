19:08 03.01.2023 (обновлено: 19:15 03.01.2023)
Украинские войска выпустили по трем населенным пунктам в ДНР 16 снарядов
ВСУ выпустили по Александровке, Ясиноватой и Еленовке 16 снарядов натовского калибра
© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили в общей сложности 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Александровке, Ясиноватой и Еленовке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.00 – населенный пункт Максимильяновка – населенный пункт Александровка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.10 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 14.55 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Еленовка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, украинские войска выпустили десять мин калибром 120 миллиметров по Горловке и восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Каштановому.
Поселок Александровка расположен на окраине Донецка.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.