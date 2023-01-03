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Украинские войска выпустили по трем населенным пунктам в ДНР 16 снарядов - РИА Новости, 03.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230103/obstrel-1842973283.html
Украинские войска выпустили по трем населенным пунктам в ДНР 16 снарядов
Украинские войска выпустили по трем населенным пунктам в ДНР 16 снарядов - РИА Новости, 03.01.2023
Украинские войска выпустили по трем населенным пунктам в ДНР 16 снарядов
Украинские войска выпустили в общей сложности 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Александровке, Ясиноватой и Еленовке, сообщило... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T19:08
2023-01-03T19:15
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили в общей сложности 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Александровке, Ясиноватой и Еленовке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.00 – населенный пункт Максимильяновка – населенный пункт Александровка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.10 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 14.55 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Еленовка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, украинские войска выпустили десять мин калибром 120 миллиметров по Горловке и восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Каштановому. Поселок Александровка расположен на окраине Донецка. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221227/vooruzheniya-1841483920.html
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
19:08 03.01.2023 (обновлено: 19:15 03.01.2023)
 
Украинские войска выпустили по трем населенным пунктам в ДНР 16 снарядов

ВСУ выпустили по Александровке, Ясиноватой и Еленовке 16 снарядов натовского калибра

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили в общей сложности 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Александровке, Ясиноватой и Еленовке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.00 – населенный пункт Максимильяновка – населенный пункт Александровка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.10 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 14.55 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Еленовка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Кроме того, украинские войска выпустили десять мин калибром 120 миллиметров по Горловке и восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Каштановому.
Поселок Александровка расположен на окраине Донецка.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Вчера, 17:11Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.01.2023
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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