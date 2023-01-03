https://ria.ru/20230103/obstrel-1842959916.html

ВСУ выпустили по Макеевке и Донецку 26 снарядов натовского калибра

ВСУ выпустили по Макеевке и Донецку 26 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 03.01.2023

ВСУ выпустили по Макеевке и Донецку 26 снарядов натовского калибра

Украинские войска во вторник снова обстреляли районы Донецка и Макеевку, выпустив за десять минут в общей сложности 26 снарядов "натовского" калибра 155... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T17:09

2023-01-03T17:09

2023-01-03T17:13

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

макеевка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска во вторник снова обстреляли районы Донецка и Макеевку, выпустив за десять минут в общей сложности 26 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.25 – населенный пункт Ласточкино – населенный Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров; 16.30 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 16.35 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221230/patriot-1842479474.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

макеевка

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в мире, донецк, донецкая народная республика, макеевка, вооруженные силы украины