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Украинские войска обстреляли один из районов Донецка - РИА Новости, 03.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230103/obstrel-1842904025.html
Украинские войска обстреляли один из районов Донецка
Украинские войска обстреляли один из районов Донецка - РИА Новости, 03.01.2023
Украинские войска обстреляли один из районов Донецка
Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T09:38
2023-01-03T09:46
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 3 янв – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).В Telegram-канале ведомства отмечается, что обстрел был произведен в 09.23 мск со стороны населенного пункта Тоненькое.В 09.05 вторника украинские военные выпустили три снаряда указанного калибра по Киевскому району города.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230102/spetsoperatsiya-1842850817.html
донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
09:38 03.01.2023 (обновлено: 09:46 03.01.2023)
 
Украинские войска обстреляли один из районов Донецка

Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 янв – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В Telegram-канале ведомства отмечается, что обстрел был произведен в 09.23 мск со стороны населенного пункта Тоненькое.
В 09.05 вторника украинские военные выпустили три снаряда указанного калибра по Киевскому району города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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