https://ria.ru/20230103/nischeta-1842887779.html

Die Welt: немцы испугались нищеты

Die Welt: немцы испугались нищеты - РИА Новости, 03.01.2023

Die Welt: немцы испугались нищеты

Германия охвачена пессимизмом и опасениями за свое благосостояние, пишет газета Die Welt со ссылкой на данные исследования потребительского доверия, проведенное РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T01:19

2023-01-03T01:19

2023-01-03T01:19

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Германия охвачена пессимизмом и опасениями за свое благосостояние, пишет газета Die Welt со ссылкой на данные исследования потребительского доверия, проведенное консалтинговой фирмой EY, которое находится в эксклюзивном распоряжении издания.Из-за растущих расходов на электроэнергию и повышающейся стоимости жизни немцы стали активнее экономить. "Инфляция и связанный с ней рост стоимости жизни сейчас оказывают огромное давление на людей", - отмечается в исследовании.Почти каждый четвертый из тысячи респондентов оценивает свое нынешнее финансовое положение более негативно, чем когда-либо прежде. По меньшей мере 56% немцев пессимистично смотрят в будущее. В предыдущем году этот показатель составлял всего 34%, а до начала пандемии коронавируса обычным явлением на протяжении длительного периода времени были значения в районе 20%."И, похоже, улучшений не предвидится", - резюмирует Die Welt.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.

https://ria.ru/20230101/gaz-1842759098.html

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германия, украина, в мире