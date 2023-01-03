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Премьер Нидерландов пообещал Зеленскому помочь Украине победить
Премьер Нидерландов пообещал Зеленскому помочь Украине победить - РИА Новости, 03.01.2023
Премьер Нидерландов пообещал Зеленскому помочь Украине победить
Нидерланды сделают все возможное, чтобы "помочь Украине выиграть войну", заявил премьер-министр страны Марк Рютте по итогам разговора с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T16:01
2023-01-03T16:01
2023-01-03T19:55
в мире
владимир зеленский
марк рютте
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ПАРИЖ, 3 янв — РИА Новости. Нидерланды сделают все возможное, чтобы "помочь Украине выиграть войну", заявил премьер-министр страны Марк Рютте по итогам разговора с Владимиром Зеленским. "Я только что разговаривал с президентом Зеленским и заверил его, что Нидерланды сделают все возможное, чтобы помочь Украине не только защитить себя, но и выиграть войну", — написал Рютте в своем аккаунте в Twitter. Он подчеркнул, что предстоящие месяцы будут иметь "решающее значение". Ранее стало известно, что Нидерланды выделят Украине помощь на 2,5 миллиарда евро в 2023 году. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221125/energosnabzhenie-1834356418.html
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РИА Новости
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в мире, владимир зеленский, марк рютте, владимир путин, россия, нидерланды, украина
В мире, Владимир Зеленский, Марк Рютте, Владимир Путин, Россия, Нидерланды, Украина
16:01 03.01.2023 (обновлено: 19:55 03.01.2023)
Премьер Нидерландов пообещал Зеленскому помочь Украине победить
Премьер Нидерландов Марк Рютте пообещал Зеленскому помочь Украине победить