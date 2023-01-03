https://ria.ru/20230103/niderlandy-1842951800.html

Премьер Нидерландов пообещал Зеленскому помочь Украине победить

Премьер Нидерландов пообещал Зеленскому помочь Украине победить - РИА Новости, 03.01.2023

Премьер Нидерландов пообещал Зеленскому помочь Украине победить

Нидерланды сделают все возможное, чтобы "помочь Украине выиграть войну", заявил премьер-министр страны Марк Рютте по итогам разговора с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T16:01

2023-01-03T16:01

2023-01-03T19:55

в мире

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марк рютте

владимир путин

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украина

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ПАРИЖ, 3 янв — РИА Новости. Нидерланды сделают все возможное, чтобы "помочь Украине выиграть войну", заявил премьер-министр страны Марк Рютте по итогам разговора с Владимиром Зеленским. "Я только что разговаривал с президентом Зеленским и заверил его, что Нидерланды сделают все возможное, чтобы помочь Украине не только защитить себя, но и выиграть войну", — написал Рютте в своем аккаунте в Twitter. Он подчеркнул, что предстоящие месяцы будут иметь "решающее значение". Ранее стало известно, что Нидерланды выделят Украине помощь на 2,5 миллиарда евро в 2023 году. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221125/energosnabzhenie-1834356418.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221118/polsha-1832582908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, марк рютте, владимир путин, россия, нидерланды, украина