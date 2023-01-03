Рейтинг@Mail.ru
Макрон пожелал, чтобы Швеция и Финляндия скорее вступили в НАТО - РИА Новости, 03.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230103/nato-1842953098.html
Макрон пожелал, чтобы Швеция и Финляндия скорее вступили в НАТО
Макрон пожелал, чтобы Швеция и Финляндия скорее вступили в НАТО - РИА Новости, 03.01.2023
Макрон пожелал, чтобы Швеция и Финляндия скорее вступили в НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает, что Финляндия и Швеция как можно скорее смогут вступить в НАТО. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T16:13
2023-01-03T16:13
в мире
эммануэль макрон
ульф кристерссон
владимир путин
украина
финляндия
швеция
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841391753_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_a0cb00f6222da335edd962ee87dd51fd.jpg
ПАРИЖ, 3 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает, что Финляндия и Швеция как можно скорее смогут вступить в НАТО. Во вторник Макрон принимает в Париже премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона. "Мы обсудим вступление Швеции в НАТО, которому я желаю состояться как можно скорее, как и вступлению в альянс Финляндии. В этом смысле вы можете рассчитывать на солидарность и поддержку со стороны Франции", - заявил Макрон перед переговорам со шведским коллегой. Финляндия и Швеция на фоне российской спецоперации на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На данный момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230103/chavushoglu-1842950290.html
https://ria.ru/20230103/bolton-1842891651.html
украина
финляндия
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795583362_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_8028093de139bdc30f681e29fe823b5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эммануэль макрон, ульф кристерссон, владимир путин, украина, финляндия, швеция, нато
В мире, Эммануэль Макрон, Ульф Кристерссон, Владимир Путин, Украина, Финляндия, Швеция, НАТО
16:13 03.01.2023
 
Макрон пожелал, чтобы Швеция и Финляндия скорее вступили в НАТО

Президент Франции Макрон пожелал, чтобы Швеция и Финляндия скорее вступили в НАТО

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© Sputnik / Раду Прока
Перейти в медиабанк
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 3 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает, что Финляндия и Швеция как можно скорее смогут вступить в НАТО.
Во вторник Макрон принимает в Париже премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
Вчера, 15:46
МИД Турции ответил на вопрос о ратификации заявок Швеции и Финляндии в НАТО
"Мы обсудим вступление Швеции в НАТО, которому я желаю состояться как можно скорее, как и вступлению в альянс Финляндии. В этом смысле вы можете рассчитывать на солидарность и поддержку со стороны Франции", - заявил Макрон перед переговорам со шведским коллегой.
Финляндия и Швеция на фоне российской спецоперации на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На данный момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
Вчера, 03:24
Экс-советник Трампа поставил под вопрос членство Турции в НАТО
 
В миреЭммануэль МакронУльф КристерссонВладимир ПутинУкраинаФинляндияШвецияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала