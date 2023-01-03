https://ria.ru/20230103/nato-1842953098.html

Макрон пожелал, чтобы Швеция и Финляндия скорее вступили в НАТО

Макрон пожелал, чтобы Швеция и Финляндия скорее вступили в НАТО - РИА Новости, 03.01.2023

Макрон пожелал, чтобы Швеция и Финляндия скорее вступили в НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает, что Финляндия и Швеция как можно скорее смогут вступить в НАТО. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T16:13

2023-01-03T16:13

2023-01-03T16:13

в мире

эммануэль макрон

ульф кристерссон

владимир путин

украина

финляндия

швеция

нато

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ПАРИЖ, 3 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает, что Финляндия и Швеция как можно скорее смогут вступить в НАТО. Во вторник Макрон принимает в Париже премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона. "Мы обсудим вступление Швеции в НАТО, которому я желаю состояться как можно скорее, как и вступлению в альянс Финляндии. В этом смысле вы можете рассчитывать на солидарность и поддержку со стороны Франции", - заявил Макрон перед переговорам со шведским коллегой. Финляндия и Швеция на фоне российской спецоперации на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На данный момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230103/chavushoglu-1842950290.html

https://ria.ru/20230103/bolton-1842891651.html

украина

финляндия

швеция

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Дарья Буймова

в мире, эммануэль макрон, ульф кристерссон, владимир путин, украина, финляндия, швеция, нато