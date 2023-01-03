05:11 03.01.2023 (обновлено: 15:33 03.01.2023)
Французский наемник потерял на Украине ногу и оказался никому не нужен
Потерявший ногу на Украине французский наемник Броншэн пожаловался на безразличие властей
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Французский наемник Максим Броншэн, воевавший на Украине на стороне ВСУ и потерявший там ногу, пожаловался в беседе с TF1 INFO, что посольство Франции в Киеве не оказало ему никакой помощи после ранения.
Максим Броншэн, 32-летний эльзасец, добровольно отправившийся воевать на Украину, потерял левую ногу, подорвавшись в лесу на мине. Сейчас он проходит лечение в больнице в Страсбурге.
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Как заявил наемник, посольство Франции на Украине не поддержало его после того, как он был тяжело ранен. "Франция направляет Украине много оборудования и денег, но не помогает французским гражданам, которые действительно нуждаются в помощи на месте", — возмутился он.
При этом в сюжете отмечается, что, согласно французскому Уголовному кодексу, Броншэн является наемником и ему грозит пять лет тюремного заключения, а также штраф в размере 75 тысяч евро.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР. В начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, хотя во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более трех тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были убиты, столько же вернулись домой.