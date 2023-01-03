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Москвич добился сноса мусорной площадки, установленной у него под окнами - РИА Новости, 03.01.2023
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Москвич добился сноса мусорной площадки, установленной у него под окнами
Москвич добился сноса мусорной площадки, установленной у него под окнами - РИА Новости, 03.01.2023
Москвич добился сноса мусорной площадки, установленной у него под окнами
Житель столицы добился сноса мусорной площадки, которую установили у него под окнами, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T09:08
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москва
происшествия
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Житель столицы добился сноса мусорной площадки, которую установили у него под окнами, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде. Мужчина подал иск к управляющей компании. Он указал, что контейнерную площадку для коммунальных отходов нерегулярно убирают, кучи мусора пахнут, запах заносит в квартиру. Вопреки нормам, площадка установлена не под наклоном, "вокруг нее образуется огромная зловонная лужа, в которую попадают отходы из контейнеров". Кроме того, мусор привлекает бродячих собак и грызунов. Суд удовлетворил иск. "Суд считает возможным обязать ликвидировать незаконно установленную контейнерную площадку для накопления твердых коммунальных отходов", — сказано в решении.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
09:08 03.01.2023 (обновлено: 15:50 03.01.2023)
 
Москвич добился сноса мусорной площадки, установленной у него под окнами

Москвич через суд добился сноса мусорной площадки, установленной у него под окнами

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПереработка и утилизация мусора в Москве
Переработка и утилизация мусора в Москве - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Переработка и утилизация мусора в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Житель столицы добился сноса мусорной площадки, которую установили у него под окнами, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде.
Мужчина подал иск к управляющей компании. Он указал, что контейнерную площадку для коммунальных отходов нерегулярно убирают, кучи мусора пахнут, запах заносит в квартиру. Вопреки нормам, площадка установлена не под наклоном, "вокруг нее образуется огромная зловонная лужа, в которую попадают отходы из контейнеров". Кроме того, мусор привлекает бродячих собак и грызунов.
Суд удовлетворил иск.
"Суд считает возможным обязать ликвидировать незаконно установленную контейнерную площадку для накопления твердых коммунальных отходов", — сказано в решении.
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