https://ria.ru/20230103/musor-1842902238.html
Москвич добился сноса мусорной площадки, установленной у него под окнами
Москвич добился сноса мусорной площадки, установленной у него под окнами - РИА Новости, 03.01.2023
Москвич добился сноса мусорной площадки, установленной у него под окнами
Житель столицы добился сноса мусорной площадки, которую установили у него под окнами, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T09:08
2023-01-03T09:08
2023-01-03T15:50
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821199129_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3aa7430182573df4c3c4edfaf6b53f74.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Житель столицы добился сноса мусорной площадки, которую установили у него под окнами, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде. Мужчина подал иск к управляющей компании. Он указал, что контейнерную площадку для коммунальных отходов нерегулярно убирают, кучи мусора пахнут, запах заносит в квартиру. Вопреки нормам, площадка установлена не под наклоном, "вокруг нее образуется огромная зловонная лужа, в которую попадают отходы из контейнеров". Кроме того, мусор привлекает бродячих собак и грызунов. Суд удовлетворил иск. "Суд считает возможным обязать ликвидировать незаконно установленную контейнерную площадку для накопления твердых коммунальных отходов", — сказано в решении.
https://ria.ru/20221004/sortirovka-1815333875.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821199129_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43c936192bd526426a9ea576a72591f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
09:08 03.01.2023 (обновлено: 15:50 03.01.2023)
Москвич добился сноса мусорной площадки, установленной у него под окнами
Москвич через суд добился сноса мусорной площадки, установленной у него под окнами
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Житель столицы добился сноса мусорной площадки, которую установили у него под окнами, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде.
Мужчина подал иск к управляющей компании. Он указал, что контейнерную площадку для коммунальных отходов нерегулярно убирают, кучи мусора пахнут, запах заносит в квартиру. Вопреки нормам, площадка установлена не под наклоном, "вокруг нее образуется огромная зловонная лужа, в которую попадают отходы из контейнеров". Кроме того, мусор привлекает бродячих собак и грызунов.
"Суд считает возможным обязать ликвидировать незаконно установленную контейнерную площадку для накопления твердых коммунальных отходов", — сказано в решении.