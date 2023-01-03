https://ria.ru/20230103/musor-1842902238.html

Москвич добился сноса мусорной площадки, установленной у него под окнами

Москвич добился сноса мусорной площадки, установленной у него под окнами - РИА Новости, 03.01.2023

Москвич добился сноса мусорной площадки, установленной у него под окнами

Житель столицы добился сноса мусорной площадки, которую установили у него под окнами, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T09:08

2023-01-03T09:08

2023-01-03T15:50

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Житель столицы добился сноса мусорной площадки, которую установили у него под окнами, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде. Мужчина подал иск к управляющей компании. Он указал, что контейнерную площадку для коммунальных отходов нерегулярно убирают, кучи мусора пахнут, запах заносит в квартиру. Вопреки нормам, площадка установлена не под наклоном, "вокруг нее образуется огромная зловонная лужа, в которую попадают отходы из контейнеров". Кроме того, мусор привлекает бродячих собак и грызунов. Суд удовлетворил иск. "Суд считает возможным обязать ликвидировать незаконно установленную контейнерную площадку для накопления твердых коммунальных отходов", — сказано в решении.

https://ria.ru/20221004/sortirovka-1815333875.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, происшествия