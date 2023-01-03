https://ria.ru/20230103/most-1842920561.html
Пункт пропуска на мосту Благовещенск — Хэйхэ начал работу круглосуточно
Пункт пропуска на мосту Благовещенск — Хэйхэ начал работу круглосуточно - РИА Новости, 03.01.2023
Пункт пропуска на мосту Благовещенск — Хэйхэ начал работу круглосуточно
Международный пункт пропуска на мосту через Амур между российским городом Благовещенском и китайским Хэйхэ (МАПП "Кани-Курган") начал работать в круглосуточном... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T12:01
2023-01-03T12:01
2023-01-03T12:01
хэйхэ
благовещенск
амур (река)
китай
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 янв – РИА Новости. Международный пункт пропуска на мосту через Амур между российским городом Благовещенском и китайским Хэйхэ (МАПП "Кани-Курган") начал работать в круглосуточном режиме с 3 января, сообщает телеграм-канал "Мост Амур". "С 03.01.23 МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Кани-Курган переходит на круглосуточный режим работы", - говорится в сообщении. Уточняется, что для пересечения границы необходимо зарегистрировать транспортные средства на онлайн-сервисе и забронировать очередь на определённую дату. Ранее в тестовом режиме работы за 16 часов границу пересекали до 150 машин, а при круглосуточном режиме работы цифра составит порядка 190 единиц техники, также подсчитали в компании, занимающейся строительством моста "Амур (Хэйлунцзян)". Кроме того, продолжается работа, направленная на расширение номенклатуры товарооборота, и ожидается, что в январе этот пункт пропуска войдет в перечень пунктов, где разрешен ввоз скоропортящейся продукции — овощей и фруктов. Также идут согласования с китайской стороной об экспорте сои. Сейчас в терминале увеличена территория для хранения грузов, готово теплое помещение для круглогодичного таможенного досмотра, а до конца года запланирован ввод объектов для всепогодной перетарки контейнеров.
https://ria.ru/20230103/kitay-1842912054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хэйхэ, благовещенск, амур (река), китай, россия
Хэйхэ, Благовещенск, Амур (река), Китай, Россия
Пункт пропуска на мосту Благовещенск — Хэйхэ начал работу круглосуточно
Международный пункт пропуска на мосту Благовещенск — Хэйхэ перешел на круглосуточный режим
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 янв – РИА Новости.
Международный пункт пропуска на мосту через Амур между российским городом Благовещенском и китайским Хэйхэ (МАПП "Кани-Курган") начал работать в круглосуточном режиме с 3 января, сообщает телеграм-канал "Мост Амур
".
"С 03.01.23 МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Кани-Курган переходит на круглосуточный режим работы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для пересечения границы необходимо зарегистрировать транспортные средства на онлайн-сервисе и забронировать очередь на определённую дату.
Ранее в тестовом режиме работы за 16 часов границу пересекали до 150 машин, а при круглосуточном режиме работы цифра составит порядка 190 единиц техники, также подсчитали в компании, занимающейся строительством моста "Амур (Хэйлунцзян
)".
Кроме того, продолжается работа, направленная на расширение номенклатуры товарооборота, и ожидается, что в январе этот пункт пропуска войдет в перечень пунктов, где разрешен ввоз скоропортящейся продукции — овощей и фруктов. Также идут согласования с китайской стороной об экспорте сои. Сейчас в терминале увеличена территория для хранения грузов, готово теплое помещение для круглогодичного таможенного досмотра, а до конца года запланирован ввод объектов для всепогодной перетарки контейнеров.