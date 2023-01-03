https://ria.ru/20230103/most-1842920561.html

Пункт пропуска на мосту Благовещенск — Хэйхэ начал работу круглосуточно

Пункт пропуска на мосту Благовещенск — Хэйхэ начал работу круглосуточно - РИА Новости, 03.01.2023

Пункт пропуска на мосту Благовещенск — Хэйхэ начал работу круглосуточно

Международный пункт пропуска на мосту через Амур между российским городом Благовещенском и китайским Хэйхэ (МАПП "Кани-Курган") начал работать в круглосуточном... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T12:01

2023-01-03T12:01

2023-01-03T12:01

хэйхэ

благовещенск

амур (река)

китай

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 янв – РИА Новости. Международный пункт пропуска на мосту через Амур между российским городом Благовещенском и китайским Хэйхэ (МАПП "Кани-Курган") начал работать в круглосуточном режиме с 3 января, сообщает телеграм-канал "Мост Амур". "С 03.01.23 МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Кани-Курган переходит на круглосуточный режим работы", - говорится в сообщении. Уточняется, что для пересечения границы необходимо зарегистрировать транспортные средства на онлайн-сервисе и забронировать очередь на определённую дату. Ранее в тестовом режиме работы за 16 часов границу пересекали до 150 машин, а при круглосуточном режиме работы цифра составит порядка 190 единиц техники, также подсчитали в компании, занимающейся строительством моста "Амур (Хэйлунцзян)". Кроме того, продолжается работа, направленная на расширение номенклатуры товарооборота, и ожидается, что в январе этот пункт пропуска войдет в перечень пунктов, где разрешен ввоз скоропортящейся продукции — овощей и фруктов. Также идут согласования с китайской стороной об экспорте сои. Сейчас в терминале увеличена территория для хранения грузов, готово теплое помещение для круглогодичного таможенного досмотра, а до конца года запланирован ввод объектов для всепогодной перетарки контейнеров.

https://ria.ru/20230103/kitay-1842912054.html

хэйхэ

благовещенск

амур (река)

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

хэйхэ, благовещенск, амур (река), китай, россия