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"Это тяжелейшее время". С чем столкнулись военные в Донбассе - РИА Новости, 03.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230103/moroz-1838855959.html
"Это тяжелейшее время". С чем столкнулись военные в Донбассе
"Это тяжелейшее время". С чем столкнулись военные в Донбассе - РИА Новости, 03.01.2023
"Это тяжелейшее время". С чем столкнулись военные в Донбассе
Зима диктует свои правила ведения боевых действий. Воюющие в Донбассе противостоят не только друг другу, но и "генералу Морозу" — низкие температуры и... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T08:00
2023-01-03T08:12
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
кременная
сватово
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Зима диктует свои правила ведения боевых действий. Воюющие в Донбассе противостоят не только друг другу, но и "генералу Морозу" — низкие температуры и пронизывающий степной ветер здесь не редкость. О том, как солдаты справляются с холодами, — в материале РИА Новости.Ботинки или сапогиТеплая и удобная одежда не менее важна, чем исправное оружие, комфортные бытовые условия, своевременный подвоз снарядов, воды и продовольствия. Боевые действия сейчас носят в основном позиционный характер. Военнослужащие по обе стороны фронта сидят в промерзших окопах и "голых" лесопосадках. Тот, кто не позаботился о зимней полевой форме, быстро зарабатывает простуду или воспаление легких."Зимнюю одежду нам выдают, но что-то приходится докупать самим, — рассказывает офицер донецкого 1-го армейского корпуса с позывным Малой. — Бойцы одеваются по многослойному принципу. Каждому положено иметь пару комплектов термобелья. Оно не только дополнительно согревает, но и отводит влагу от тела. Поверх — флисовая кофта и, опционально, подштанники. Последний слой — зимний бушлат и толстые штаны. Крайне желателен воротник-бафф, закрывающий шею. Ну и конечно, перчатки, варежки, шапка. С такой экипировкой солдат может достаточно долго находиться на морозе без движения".Не меньшую роль играет хорошая обувь. Обморожения нижних конечностей — одна из самых распространенных зимних проблем, способная надолго вывести из строя.Здесь нет универсальных советов. Кому повезло достать, носят западные тактические ботинки с мембраной Gore-Tex. Вариант попроще — берцы отечественного образца с искусственным мехом. На некоторых участках фронта ботинкам предпочитают утепленные резиновые сапоги. Как показала практика, это самая надежная обувь в условиях "грязевых ванн" раскисшего донбасского чернозема."Крайне желательно иметь специальные толстые зимние стельки, — продолжает офицер. — Кроме того, у нас высоко ценятся хорошие горнолыжные носки. Они хорошо держат тепло, нога не потеет. Моему подразделению повезло: еще осенью волонтеры привезли их с запасом. Соседнему батальону подарили партию из верблюжьей шерсти, ребята тоже очень хвалили".В особой цене химические грелки-липучки для ног. Греют несколько часов. Но они одноразовые, поэтому всегда в большом дефиците.Главное — буржуйкаДаже превосходно одетый и экипированный солдат в сильные морозы долго не протянет на открытой местности. Поэтому обустройство фронтового быта — первоочередная задача для любого подразделения. Прибывая на новые позиции, бойцы первым делом берутся за лопаты, ломы, кирки и бензоинструмент. В армейских корпусах народных республик Донбасса много шахтеров. Они подходят к вопросу со всей ответственностью.Яркий пример — один из взводных "опорников" 206-го стрелкового полка луганского 2-го армейского корпуса на рубеже Кременная — Сватово. Окопы полного профиля обшиты досками. Это не только исключает осыпание стенок при близком разрыве, но и решает проблему грязи в траншеях. В глубине позиций оборудовали блиндажи, защищенные бревнами в три наката. Внутри тепло даже в самый лютый мороз — топится буржуйка, за которую отвечает специально назначенный человек, а стены для теплоизоляции завешены коврами. Здесь всегда можно погреться, выпить горячего чая и отдохнуть после ночного дежурства.На этом же рубеже военные инженеры из России в преддверии зимы воплотили любопытное фортификационное решение. Строительная техника вырывает котлован, внутрь краном загружают стандартный морской контейнер. Наружу выводят две трубы — для вентиляции и под буржуйку. Всю конструкцию накрывают толстой бетонной плитой и засыпают землей. Изнутри контейнер обшивают досками или вагонкой. В результате получается удобное, сухое и устойчивое к обстрелам жилье, где может с относительным комфортом разместиться мотострелковое отделение."Главный друг солдата зимой — печка-буржуйка, — говорит офицер 2-го АК НМ ДНР с позывным Леший. — Мы с сентября запасаем топливные элементы. Используем дрова, горючие брикеты, уголь. Часто со всех сторон обкладываем печки кирпичами, которые дают дополнительное тепло. В зимнее время стараемся кормить бойцов высококалорийной пищей, чтобы меньше мерзли. Так, караульным в обязательном порядке выдаем по бутерброду с толстым шматом сала — очень выручает в холода".Проблема для тыловиков"Генерал Мороз" влияет и на железо. Конечно, боевая техника советского и российского производства отличается высокой надежностью — она рассчитана на диапазон от минус 50 до плюс 50 градусов. Однако в зимнее время нужны особые горюче-смазочные материалы (ГСМ), а также специальные запчасти, инструменты и принадлежности (ЗИП).Поэтому в холода особая нагрузка ложится на плечи тыловиков, которым приходится все это регулярно доставлять на фронт.ВСУ в таких условиях воевать гораздо сложнее. Парк бронетехники — пестрый винегрет из машин разных стран и производителей. Каждый тип вооружения требует собственных ЗИП и ГСМ, специалистов обслуживания. Эти факторы в условиях липкой грязи и глубоких сугробов значительно усложняют работу снабженцев.Кроме того, неизвестно, как поведет себя иностранная техника в восточноевропейские морозы.Еще один немаловажный фактор — трудности с маскировкой. Если летом колонну бронетехники можно спрятать в лесопосадке, то с ноября "зеленка" постепенно исчезает. Надежных укрытий не так уж и много. Вдобавок следы от танков, БМП и грузовиков прекрасно просматриваются с воздуха. Наконец, в морозную температуру горячие двигатели видно через тепловизионные приборы наблюдения.Эти факторы, как правило, учитывают: наносят на технику зимний камуфляж, маскируют специальными накидками, снижающими теплоизлучение. Перебрасывают силы и средства в туман и метель, когда проводить авиаразведку очень сложно. В целом же, хоть "генерал Мороз" и серьезный противник для любой армии, военные давно научились ему противостоять. Насколько эффективно, станет ясно по итогам зимней кампании, которая уже идет полным ходом.
https://radiosputnik.ria.ru/20221214/preimuschestvo-1838746128.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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безопасность, донбасс, кременная, сватово, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Кременная, Сватово, Вооруженные силы Украины
08:00 03.01.2023 (обновлено: 08:12 03.01.2023)
 

"Это тяжелейшее время". С чем столкнулись военные в Донбассе

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЖители Волновахи идут по дороге мимо подбитого танка Вооруженных сил Украины
Жители Волновахи идут по дороге мимо подбитого танка Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Андрей Коц
Андрей Коц
Все материалы
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Зима диктует свои правила ведения боевых действий. Воюющие в Донбассе противостоят не только друг другу, но и "генералу Морозу" — низкие температуры и пронизывающий степной ветер здесь не редкость. О том, как солдаты справляются с холодами, — в материале РИА Новости.

Ботинки или сапоги

Теплая и удобная одежда не менее важна, чем исправное оружие, комфортные бытовые условия, своевременный подвоз снарядов, воды и продовольствия. Боевые действия сейчас носят в основном позиционный характер. Военнослужащие по обе стороны фронта сидят в промерзших окопах и "голых" лесопосадках. Тот, кто не позаботился о зимней полевой форме, быстро зарабатывает простуду или воспаление легких.
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14 декабря 2022, 23:10В мире
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"Зимнюю одежду нам выдают, но что-то приходится докупать самим, — рассказывает офицер донецкого 1-го армейского корпуса с позывным Малой. — Бойцы одеваются по многослойному принципу. Каждому положено иметь пару комплектов термобелья. Оно не только дополнительно согревает, но и отводит влагу от тела. Поверх — флисовая кофта и, опционально, подштанники. Последний слой — зимний бушлат и толстые штаны. Крайне желателен воротник-бафф, закрывающий шею. Ну и конечно, перчатки, варежки, шапка. С такой экипировкой солдат может достаточно долго находиться на морозе без движения".
Не меньшую роль играет хорошая обувь. Обморожения нижних конечностей — одна из самых распространенных зимних проблем, способная надолго вывести из строя.
Здесь нет универсальных советов. Кому повезло достать, носят западные тактические ботинки с мембраной Gore-Tex. Вариант попроще — берцы отечественного образца с искусственным мехом. На некоторых участках фронта ботинкам предпочитают утепленные резиновые сапоги. Как показала практика, это самая надежная обувь в условиях "грязевых ванн" раскисшего донбасского чернозема.
© РИА Новости / Андрей КоцДорога к позициям артиллеристов на сватовском рубеже
Дорога к позициям артиллеристов на сватовском рубеже - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Дорога к позициям артиллеристов на сватовском рубеже
"Крайне желательно иметь специальные толстые зимние стельки, — продолжает офицер. — Кроме того, у нас высоко ценятся хорошие горнолыжные носки. Они хорошо держат тепло, нога не потеет. Моему подразделению повезло: еще осенью волонтеры привезли их с запасом. Соседнему батальону подарили партию из верблюжьей шерсти, ребята тоже очень хвалили".
В особой цене химические грелки-липучки для ног. Греют несколько часов. Но они одноразовые, поэтому всегда в большом дефиците.

Главное — буржуйка

Даже превосходно одетый и экипированный солдат в сильные морозы долго не протянет на открытой местности. Поэтому обустройство фронтового быта — первоочередная задача для любого подразделения. Прибывая на новые позиции, бойцы первым делом берутся за лопаты, ломы, кирки и бензоинструмент. В армейских корпусах народных республик Донбасса много шахтеров. Они подходят к вопросу со всей ответственностью.
© РИА Новости / Андрей КоцСватовский оборонительный рубеж
Сватовский оборонительный рубеж - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Сватовский оборонительный рубеж
Яркий пример — один из взводных "опорников" 206-го стрелкового полка луганского 2-го армейского корпуса на рубеже Кременная — Сватово. Окопы полного профиля обшиты досками. Это не только исключает осыпание стенок при близком разрыве, но и решает проблему грязи в траншеях. В глубине позиций оборудовали блиндажи, защищенные бревнами в три наката. Внутри тепло даже в самый лютый мороз — топится буржуйка, за которую отвечает специально назначенный человек, а стены для теплоизоляции завешены коврами. Здесь всегда можно погреться, выпить горячего чая и отдохнуть после ночного дежурства.
На этом же рубеже военные инженеры из России в преддверии зимы воплотили любопытное фортификационное решение. Строительная техника вырывает котлован, внутрь краном загружают стандартный морской контейнер. Наружу выводят две трубы — для вентиляции и под буржуйку. Всю конструкцию накрывают толстой бетонной плитой и засыпают землей. Изнутри контейнер обшивают досками или вагонкой. В результате получается удобное, сухое и устойчивое к обстрелам жилье, где может с относительным комфортом разместиться мотострелковое отделение.
© РИА Новости / Андрей КоцБоец на позициях артиллеристов несет дрова в полевую баню
Боец на позициях артиллеристов несет дрова в полевую баню - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Боец на позициях артиллеристов несет дрова в полевую баню
"Главный друг солдата зимой — печка-буржуйка, — говорит офицер 2-го АК НМ ДНР с позывным Леший. — Мы с сентября запасаем топливные элементы. Используем дрова, горючие брикеты, уголь. Часто со всех сторон обкладываем печки кирпичами, которые дают дополнительное тепло. В зимнее время стараемся кормить бойцов высококалорийной пищей, чтобы меньше мерзли. Так, караульным в обязательном порядке выдаем по бутерброду с толстым шматом сала — очень выручает в холода".

Проблема для тыловиков

"Генерал Мороз" влияет и на железо. Конечно, боевая техника советского и российского производства отличается высокой надежностью — она рассчитана на диапазон от минус 50 до плюс 50 градусов. Однако в зимнее время нужны особые горюче-смазочные материалы (ГСМ), а также специальные запчасти, инструменты и принадлежности (ЗИП).
Поэтому в холода особая нагрузка ложится на плечи тыловиков, которым приходится все это регулярно доставлять на фронт.
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2 декабря 2022, 13:49Специальная военная операция на Украине
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ВСУ в таких условиях воевать гораздо сложнее. Парк бронетехники — пестрый винегрет из машин разных стран и производителей. Каждый тип вооружения требует собственных ЗИП и ГСМ, специалистов обслуживания. Эти факторы в условиях липкой грязи и глубоких сугробов значительно усложняют работу снабженцев.
Кроме того, неизвестно, как поведет себя иностранная техника в восточноевропейские морозы.
© РИА Новости / Андрей КоцСамоходный миномет "Тюльпан" на позициях российских артиллеристов
Самоходный миномет Тюльпан на позициях российских артиллеристов - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Самоходный миномет "Тюльпан" на позициях российских артиллеристов
Еще один немаловажный фактор — трудности с маскировкой. Если летом колонну бронетехники можно спрятать в лесопосадке, то с ноября "зеленка" постепенно исчезает. Надежных укрытий не так уж и много. Вдобавок следы от танков, БМП и грузовиков прекрасно просматриваются с воздуха. Наконец, в морозную температуру горячие двигатели видно через тепловизионные приборы наблюдения.
Эти факторы, как правило, учитывают: наносят на технику зимний камуфляж, маскируют специальными накидками, снижающими теплоизлучение. Перебрасывают силы и средства в туман и метель, когда проводить авиаразведку очень сложно.
В целом же, хоть "генерал Мороз" и серьезный противник для любой армии, военные давно научились ему противостоять. Насколько эффективно, станет ясно по итогам зимней кампании, которая уже идет полным ходом.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонбассКременнаяСватовоВооруженные силы Украины
 
 
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