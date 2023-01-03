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Депутат Госдумы назвал введение моратория на русскую культуру в Литве диким - РИА Новости, 03.01.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230103/moratoriy-1842989764.html
Депутат Госдумы назвал введение моратория на русскую культуру в Литве диким
Депутат Госдумы назвал введение моратория на русскую культуру в Литве диким - РИА Новости, 03.01.2023
Депутат Госдумы назвал введение моратория на русскую культуру в Литве диким
Вводить мораторий на русскую культуру — бессмысленно и дико, это лишение своей нации возможностей просвещения, заявил РИА Новости первый зампред комитета ГД по... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T22:40
2023-01-03T22:40
культура
литва
госдума рф
россия
украина
алексей чепа
в мире
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Вводить мораторий на русскую культуру — бессмысленно и дико, это лишение своей нации возможностей просвещения, заявил РИА Новости первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа, комментируя информацию о возможном введении моратория на русскую культуру в Литве. Ранее в СМИ сообщалось, что министр культуры Литвы Симонас Кайрис заявил в эфире национального телевидения LRT, что считает возможным из-за действий России против Украины объявить в своей стране мораторий на русскую культуру. "Запретить культуру — это лишить свою же нацию, своих людей определенных возможностей процветания, возможностей просвещения. Это дико и бессмысленно", — сказал он.
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литва, госдума рф, россия, украина, алексей чепа, в мире
Культура, Литва, Госдума РФ, Россия, Украина, Алексей Чепа, В мире
22:40 03.01.2023
 
Депутат Госдумы назвал введение моратория на русскую культуру в Литве диким

Депутат Госдумы Чепа назвал введение моратория на русскую культуру в Литве диким

© Фото : Личная страница Алексея Чепа Депутат Госдумы Алексей Чепа
Депутат Госдумы Алексей Чепа - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© Фото : Личная страница Алексея Чепа
Депутат Госдумы Алексей Чепа . Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Вводить мораторий на русскую культуру — бессмысленно и дико, это лишение своей нации возможностей просвещения, заявил РИА Новости первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа, комментируя информацию о возможном введении моратория на русскую культуру в Литве.
Ранее в СМИ сообщалось, что министр культуры Литвы Симонас Кайрис заявил в эфире национального телевидения LRT, что считает возможным из-за действий России против Украины объявить в своей стране мораторий на русскую культуру.
"Запретить культуру — это лишить свою же нацию, своих людей определенных возможностей процветания, возможностей просвещения. Это дико и бессмысленно", — сказал он.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 15:24
Захарова указала на ксенофобию политики Латвии и Литвы
 
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