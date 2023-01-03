https://ria.ru/20230103/moratoriy-1842989764.html

Депутат Госдумы назвал введение моратория на русскую культуру в Литве диким

Депутат Госдумы назвал введение моратория на русскую культуру в Литве диким - РИА Новости, 03.01.2023

Депутат Госдумы назвал введение моратория на русскую культуру в Литве диким

Вводить мораторий на русскую культуру — бессмысленно и дико, это лишение своей нации возможностей просвещения, заявил РИА Новости первый зампред комитета ГД по... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T22:40

2023-01-03T22:40

2023-01-03T22:40

культура

литва

госдума рф

россия

украина

алексей чепа

в мире

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Вводить мораторий на русскую культуру — бессмысленно и дико, это лишение своей нации возможностей просвещения, заявил РИА Новости первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа, комментируя информацию о возможном введении моратория на русскую культуру в Литве. Ранее в СМИ сообщалось, что министр культуры Литвы Симонас Кайрис заявил в эфире национального телевидения LRT, что считает возможным из-за действий России против Украины объявить в своей стране мораторий на русскую культуру. "Запретить культуру — это лишить свою же нацию, своих людей определенных возможностей процветания, возможностей просвещения. Это дико и бессмысленно", — сказал он.

https://ria.ru/20221229/ksenofobiya-1842240002.html

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литва, госдума рф, россия, украина, алексей чепа, в мире