https://ria.ru/20230103/moratoriy-1842988010.html

В ГД высказались о возможном введении моратория на русскую культуру в Литве

В ГД высказались о возможном введении моратория на русскую культуру в Литве - РИА Новости, 03.01.2023

В ГД высказались о возможном введении моратория на русскую культуру в Литве

Введением моратория на русскую культуру в Литве РФ не удивишь, Литва может остаться "вообще без культуры", заявила РИА Новости первый замглавы комитета ГД по... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T22:12

2023-01-03T22:12

2023-01-03T22:12

культура

елена драпеко

литва

госдума рф

россия

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в мире

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Введением моратория на русскую культуру в Литве РФ не удивишь, Литва может остаться "вообще без культуры", заявила РИА Новости первый замглавы комитета ГД по культуре Елена Драпеко. Ранее в СМИ сообщалось, что министр культуры Литвы Симонас Кайрис заявил в эфире национального телевидения LRT, что считает возможным из-за действий России против Украины объявить в своей стране мораторий на русскую культуру. "Уже нас ни чем не удивишь. Пусть объявляют, что хотят. Останутся вообще без культуры", — сказала Драпеко.

https://ria.ru/20221219/sanktsii-1839567936.html

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елена драпеко, литва, госдума рф, россия, украина, в мире