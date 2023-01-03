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В ГД высказались о возможном введении моратория на русскую культуру в Литве - РИА Новости, 03.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230103/moratoriy-1842988010.html
В ГД высказались о возможном введении моратория на русскую культуру в Литве
В ГД высказались о возможном введении моратория на русскую культуру в Литве - РИА Новости, 03.01.2023
В ГД высказались о возможном введении моратория на русскую культуру в Литве
Введением моратория на русскую культуру в Литве РФ не удивишь, Литва может остаться "вообще без культуры", заявила РИА Новости первый замглавы комитета ГД по... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T22:12
2023-01-03T22:12
культура
елена драпеко
литва
госдума рф
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Введением моратория на русскую культуру в Литве РФ не удивишь, Литва может остаться "вообще без культуры", заявила РИА Новости первый замглавы комитета ГД по культуре Елена Драпеко. Ранее в СМИ сообщалось, что министр культуры Литвы Симонас Кайрис заявил в эфире национального телевидения LRT, что считает возможным из-за действий России против Украины объявить в своей стране мораторий на русскую культуру. "Уже нас ни чем не удивишь. Пусть объявляют, что хотят. Останутся вообще без культуры", — сказала Драпеко.
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елена драпеко, литва, госдума рф, россия, украина, в мире
Культура, Елена Драпеко, Литва, Госдума РФ, Россия, Украина, В мире
22:12 03.01.2023
 
В ГД высказались о возможном введении моратория на русскую культуру в Литве

В Госдуме назвали возможное введение моратория на русскую культуру в Литве неудивительным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России в Москве
Здание Государственной Думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Введением моратория на русскую культуру в Литве РФ не удивишь, Литва может остаться "вообще без культуры", заявила РИА Новости первый замглавы комитета ГД по культуре Елена Драпеко.
Ранее в СМИ сообщалось, что министр культуры Литвы Симонас Кайрис заявил в эфире национального телевидения LRT, что считает возможным из-за действий России против Украины объявить в своей стране мораторий на русскую культуру.
"Уже нас ни чем не удивишь. Пусть объявляют, что хотят. Останутся вообще без культуры", — сказала Драпеко.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря 2022, 08:00
Санкции ЕС отменяют русскую культуру, ацетон и лазеры
 
КультураЕлена ДрапекоЛитваГосдума РФРоссияУкраинаВ мире
 
 
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