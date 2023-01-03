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Бывший вице-премьер Молдавии назвал причины высокой инфляции в стране - РИА Новости, 03.01.2023
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Бывший вице-премьер Молдавии назвал причины высокой инфляции в стране
Бывший вице-премьер Молдавии назвал причины высокой инфляции в стране - РИА Новости, 03.01.2023
Бывший вице-премьер Молдавии назвал причины высокой инфляции в стране
К высокой инфляции в Молдавии привели ошибочные и непрофессиональные шаги правительства Натальи Гаврилицы, такое мнение высказал бывший вице-премьер страны... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T02:04
2023-01-03T02:05
наталья гаврилица
молдавия
россия
кишинев
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КИШИНЕВ, 3 янв – РИА Новости. К высокой инфляции в Молдавии привели ошибочные и непрофессиональные шаги правительства Натальи Гаврилицы, такое мнение высказал бывший вице-премьер страны Александр Муравский. Весной прошлого года в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, более 34%. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. "Власти совершили множество ошибок. В значительной степени энергокризис в ценовом секторе создан руками правительства, которое отнеслось непрофессионально и некомпетентно к вопросам переговоров (по энергоресурсам). Это значительная потеря времени в попытках спихнуть всю вину на инфляцию, на Нацбанк. Если бы не было этих ошибок, инфляция все равно была бы большая, но не за 30%, а 15-20%. То есть половина инфляции – вина правительства", — цитирует в понедельник Муравского кишиневский телеканал Accent TV. Эксперт подчеркнул, что правительство не смогло минимизировать последствия экономического кризиса, в результате чего социально уязвимая категория граждан не будет защищена в полном объеме. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну ранее сообщил, что власти выбрали наиболее выгодный для граждан вариант, который уже привел к снижению тарифа на электроэнергию на 23%. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20220511/inflyatsiya-1787967470.html
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наталья гаврилица, молдавия, россия, кишинев
Наталья Гаврилица, Молдавия, Россия, Кишинев
02:04 03.01.2023 (обновлено: 02:05 03.01.2023)
 
Бывший вице-премьер Молдавии назвал причины высокой инфляции в стране

Молдавский политик Муравский: ошибки правительства Гаврилицы привели к высокой инфляции

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 3 янв – РИА Новости. К высокой инфляции в Молдавии привели ошибочные и непрофессиональные шаги правительства Натальи Гаврилицы, такое мнение высказал бывший вице-премьер страны Александр Муравский.
Весной прошлого года в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, более 34%. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
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Уровень годовой инфляции в Молдавии впервые достиг 27,07%, заявил Додон
"Власти совершили множество ошибок. В значительной степени энергокризис в ценовом секторе создан руками правительства, которое отнеслось непрофессионально и некомпетентно к вопросам переговоров (по энергоресурсам). Это значительная потеря времени в попытках спихнуть всю вину на инфляцию, на Нацбанк. Если бы не было этих ошибок, инфляция все равно была бы большая, но не за 30%, а 15-20%. То есть половина инфляции – вина правительства", — цитирует в понедельник Муравского кишиневский телеканал Accent TV.
Эксперт подчеркнул, что правительство не смогло минимизировать последствия экономического кризиса, в результате чего социально уязвимая категория граждан не будет защищена в полном объеме.
"Тот размер инфляции, который мы сегодня имеем – за 30% — "съедает", практически, все усилия правительства в попытках как-то поддержать уровень благосостояния населения, вводя различного рода надбавки, повышения зарплат, компенсации. Но если мы сравним размер надбавок с уровнем инфляции, то увидим, что население беднеет… Пострадают и пенсионеры. Сейчас индексация (пенсий) в 14%, которая в 2 раза ниже инфляции, и пенсионеры станут еще беднее", — отметил бывший вице-премьер.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну ранее сообщил, что власти выбрали наиболее выгодный для граждан вариант, который уже привел к снижению тарифа на электроэнергию на 23%.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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Наталья ГаврилицаМолдавияРоссияКишинев
 
 
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