https://ria.ru/20230103/moldaviya-1842889159.html

Бывший вице-премьер Молдавии назвал причины высокой инфляции в стране

Бывший вице-премьер Молдавии назвал причины высокой инфляции в стране - РИА Новости, 03.01.2023

Бывший вице-премьер Молдавии назвал причины высокой инфляции в стране

К высокой инфляции в Молдавии привели ошибочные и непрофессиональные шаги правительства Натальи Гаврилицы, такое мнение высказал бывший вице-премьер страны... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T02:04

2023-01-03T02:04

2023-01-03T02:05

наталья гаврилица

молдавия

россия

кишинев

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КИШИНЕВ, 3 янв – РИА Новости. К высокой инфляции в Молдавии привели ошибочные и непрофессиональные шаги правительства Натальи Гаврилицы, такое мнение высказал бывший вице-премьер страны Александр Муравский. Весной прошлого года в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, более 34%. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. "Власти совершили множество ошибок. В значительной степени энергокризис в ценовом секторе создан руками правительства, которое отнеслось непрофессионально и некомпетентно к вопросам переговоров (по энергоресурсам). Это значительная потеря времени в попытках спихнуть всю вину на инфляцию, на Нацбанк. Если бы не было этих ошибок, инфляция все равно была бы большая, но не за 30%, а 15-20%. То есть половина инфляции – вина правительства", — цитирует в понедельник Муравского кишиневский телеканал Accent TV. Эксперт подчеркнул, что правительство не смогло минимизировать последствия экономического кризиса, в результате чего социально уязвимая категория граждан не будет защищена в полном объеме. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну ранее сообщил, что власти выбрали наиболее выгодный для граждан вариант, который уже привел к снижению тарифа на электроэнергию на 23%. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20220511/inflyatsiya-1787967470.html

https://ria.ru/20230101/moldaviya-1842719641.html

молдавия

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кишинев

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наталья гаврилица, молдавия, россия, кишинев