https://ria.ru/20230103/moldaviya-1842887007.html

В Молдавию за неделю прибыли десятки тысяч украинцев

В Молдавию за неделю прибыли десятки тысяч украинцев - РИА Новости, 03.01.2023

В Молдавию за неделю прибыли десятки тысяч украинцев

Молдавско-украинскую границу за минувшую неделю пересекли более 42 тысяч украинцев, сообщается на сайте пограничной полиции Молдавии. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T00:54

2023-01-03T00:54

2023-01-03T07:39

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КИШИНЕВ, 3 янв - РИА Новости. Молдавско-украинскую границу за минувшую неделю пересекли более 42 тысяч украинцев, сообщается на сайте пограничной полиции Молдавии.Во въезде в страну отказали 218 иностранцам.Самой "активной" была граница с Румынией – 55% от общего числа пересечений, 29% пришлось на пункты пропуска, расположенные на границе с Украиной, и еще 16% на КПП в Кишиневском международном аэропорту.По данным МВД, с начала российской спецоперации на Украине на территории Молдавии побывали более 650 тысяч беженцев. Свыше 80 тысяч до сих пор остаются в республике, 10,3 тысячи из них запросили убежища.

https://ria.ru/20220306/moldaviya-1776915886.html

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молдавия, румыния, украина, в мире