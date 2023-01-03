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В Молдавию за неделю прибыли десятки тысяч украинцев - РИА Новости, 03.01.2023
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В Молдавию за неделю прибыли десятки тысяч украинцев
В Молдавию за неделю прибыли десятки тысяч украинцев - РИА Новости, 03.01.2023
В Молдавию за неделю прибыли десятки тысяч украинцев
Молдавско-украинскую границу за минувшую неделю пересекли более 42 тысяч украинцев, сообщается на сайте пограничной полиции Молдавии. РИА Новости, 03.01.2023
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КИШИНЕВ, 3 янв - РИА Новости. Молдавско-украинскую границу за минувшую неделю пересекли более 42 тысяч украинцев, сообщается на сайте пограничной полиции Молдавии.Во въезде в страну отказали 218 иностранцам.Самой "активной" была граница с Румынией – 55% от общего числа пересечений, 29% пришлось на пункты пропуска, расположенные на границе с Украиной, и еще 16% на КПП в Кишиневском международном аэропорту.По данным МВД, с начала российской спецоперации на Украине на территории Молдавии побывали более 650 тысяч беженцев. Свыше 80 тысяч до сих пор остаются в республике, 10,3 тысячи из них запросили убежища.
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молдавия, румыния, украина, в мире
Молдавия, Румыния, Украина, В мире
00:54 03.01.2023 (обновлено: 07:39 03.01.2023)
 
В Молдавию за неделю прибыли десятки тысяч украинцев

Пограничная полиция Молдавии: за минувшую неделю в страну прибыли 42 тысячи украинцев

© РИА Новости / Михай Карауш / Перейти в медиабанкЖители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка
Жители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Михай Карауш
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Жители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 3 янв - РИА Новости. Молдавско-украинскую границу за минувшую неделю пересекли более 42 тысяч украинцев, сообщается на сайте пограничной полиции Молдавии.
"С 26 декабря 2022 года по 1 января 2023 года границу Молдавии пересекли 201 760 иностранцев. Касательно украинцев, за неделю суммарно в республику въехали 42 783 человека", - отметили в пограничном ведомстве.
Во въезде в страну отказали 218 иностранцам.
Самой "активной" была граница с Румынией – 55% от общего числа пересечений, 29% пришлось на пункты пропуска, расположенные на границе с Украиной, и еще 16% на КПП в Кишиневском международном аэропорту.
По данным МВД, с начала российской спецоперации на Украине на территории Молдавии побывали более 650 тысяч беженцев. Свыше 80 тысяч до сих пор остаются в республике, 10,3 тысячи из них запросили убежища.
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