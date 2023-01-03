https://ria.ru/20230103/metro-1842905812.html
Сеть наземного метро Москвы вырастет вдвое в 2023 году
Сеть наземного метро Москвы вырастет вдвое в 2023 году - РИА Новости, 03.01.2023
Сеть наземного метро Москвы вырастет вдвое в 2023 году
Сеть наземного метро в Москве вырастет вдвое в 2023 году, заявил мэр Сергей Собянин в личном блоге. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T09:59
2023-01-03T09:59
2023-01-03T09:59
москва
сергей собянин
московский метрополитен
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Сеть наземного метро в Москве вырастет вдвое в 2023 году, заявил мэр Сергей Собянин в личном блоге. "Уже в 2023 году сеть наземного метро вырастет вдвое", - написал Собянин. По его словам, в 2022 году завершили реконструкцию либо построили заново 9 пригородных вокзалов. "Новые диаметры МЦД-3 и МЦД-4 – это еще 171 километр путей с 80 станциями, из которых 32 станут пересадочными узлами на другие виды рельсового транспорта... Кроме того, в 2023 году мы планируем завершить строительство/реконструкцию 14 пригородных и городских вокзалов", - добавил мэр. Собянин сообщил, что таким образом к концу 2023 года будет сформирован основной каркас нового для города вида транспорта – наземного метро. "Но, конечно, четыре диаметра МЦД – это не конец, а лишь середина большой работы. В планах – реконструкция еще нескольких десятков станций, закупки современных поездов, улучшение сервиса и многое другое для быстрых, комфортных и безопасных поездок по Москве и Подмосковью", - добавил он.
https://ria.ru/20230102/metro-1842778279.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, московский метрополитен
Москва, Сергей Собянин, Московский метрополитен
Сеть наземного метро Москвы вырастет вдвое в 2023 году
Мэр Москвы Собянин пообещал, что сеть наземного метро Москвы вырастет вдвое в 2023 году
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости.
Сеть наземного метро в Москве вырастет вдвое в 2023 году, заявил мэр Сергей Собянин в личном блоге
.
"Уже в 2023 году сеть наземного метро вырастет вдвое", - написал Собянин.
По его словам, в 2022 году завершили реконструкцию либо построили заново 9 пригородных вокзалов.
"Новые диаметры МЦД-3 и МЦД-4 – это еще 171 километр путей с 80 станциями, из которых 32 станут пересадочными узлами на другие виды рельсового транспорта... Кроме того, в 2023 году мы планируем завершить строительство/реконструкцию 14 пригородных и городских вокзалов", - добавил мэр.
Собянин сообщил, что таким образом к концу 2023 года будет сформирован основной каркас нового для города вида транспорта – наземного метро.
"Но, конечно, четыре диаметра МЦД – это не конец, а лишь середина большой работы. В планах – реконструкция еще нескольких десятков станций, закупки современных поездов, улучшение сервиса и многое другое для быстрых, комфортных и безопасных поездок по Москве и Подмосковью", - добавил он.