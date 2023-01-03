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Сеть наземного метро Москвы вырастет вдвое в 2023 году - РИА Новости, 03.01.2023
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Сеть наземного метро Москвы вырастет вдвое в 2023 году
Сеть наземного метро Москвы вырастет вдвое в 2023 году - РИА Новости, 03.01.2023
Сеть наземного метро Москвы вырастет вдвое в 2023 году
Сеть наземного метро в Москве вырастет вдвое в 2023 году, заявил мэр Сергей Собянин в личном блоге. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T09:59
2023-01-03T09:59
москва
сергей собянин
московский метрополитен
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Сеть наземного метро в Москве вырастет вдвое в 2023 году, заявил мэр Сергей Собянин в личном блоге. "Уже в 2023 году сеть наземного метро вырастет вдвое", - написал Собянин. По его словам, в 2022 году завершили реконструкцию либо построили заново 9 пригородных вокзалов. "Новые диаметры МЦД-3 и МЦД-4 – это еще 171 километр путей с 80 станциями, из которых 32 станут пересадочными узлами на другие виды рельсового транспорта... Кроме того, в 2023 году мы планируем завершить строительство/реконструкцию 14 пригородных и городских вокзалов", - добавил мэр. Собянин сообщил, что таким образом к концу 2023 года будет сформирован основной каркас нового для города вида транспорта – наземного метро. "Но, конечно, четыре диаметра МЦД – это не конец, а лишь середина большой работы. В планах – реконструкция еще нескольких десятков станций, закупки современных поездов, улучшение сервиса и многое другое для быстрых, комфортных и безопасных поездок по Москве и Подмосковью", - добавил он.
https://ria.ru/20230102/metro-1842778279.html
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москва, сергей собянин, московский метрополитен
Москва, Сергей Собянин, Московский метрополитен
09:59 03.01.2023
 
Сеть наземного метро Москвы вырастет вдвое в 2023 году

Мэр Москвы Собянин пообещал, что сеть наземного метро Москвы вырастет вдвое в 2023 году

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкОткрытие дополнительного вестибюля станции "Окружная"
Открытие дополнительного вестибюля станции Окружная - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Открытие дополнительного вестибюля станции "Окружная". Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Сеть наземного метро в Москве вырастет вдвое в 2023 году, заявил мэр Сергей Собянин в личном блоге.
"Уже в 2023 году сеть наземного метро вырастет вдвое", - написал Собянин.
По его словам, в 2022 году завершили реконструкцию либо построили заново 9 пригородных вокзалов.
"Новые диаметры МЦД-3 и МЦД-4 – это еще 171 километр путей с 80 станциями, из которых 32 станут пересадочными узлами на другие виды рельсового транспорта... Кроме того, в 2023 году мы планируем завершить строительство/реконструкцию 14 пригородных и городских вокзалов", - добавил мэр.
Собянин сообщил, что таким образом к концу 2023 года будет сформирован основной каркас нового для города вида транспорта – наземного метро.
"Но, конечно, четыре диаметра МЦД – это не конец, а лишь середина большой работы. В планах – реконструкция еще нескольких десятков станций, закупки современных поездов, улучшение сервиса и многое другое для быстрых, комфортных и безопасных поездок по Москве и Подмосковью", - добавил он.
Измененная схема движения на Кольцевой линии московского метро до 7 января - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
2 января, 00:19
В московском метро временно изменилась схема движения на Кольцевой линии
 
МоскваСергей СобянинМосковский метрополитен
 
 
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