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В Турции раскрыли детали передачи Медведчука во время обмена пленными - РИА Новости, 03.01.2023
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В Турции раскрыли детали передачи Медведчука во время обмена пленными
В Турции раскрыли детали передачи Медведчука во время обмена пленными - РИА Новости, 03.01.2023
В Турции раскрыли детали передачи Медведчука во время обмена пленными
Передача российской стороне украинского оппозиционера Виктора Медведчука во время сентябрьского обмена более двухсот пленных, в том числе пяти командиров... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T10:50
2023-01-03T15:06
в мире
виктор медведчук
денис пушилин
владимир путин
россия
анкара (провинция)
украина
hurriyet
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Передача российской стороне украинского оппозиционера Виктора Медведчука во время сентябрьского обмена более двухсот пленных, в том числе пяти командиров националистического батальона "Азов"*, произошла в Анкаре, сообщает газета Hurriyet.Ссылаясь на высокопоставленных чиновников, журналисты сообщили, что переговоры об обмене проходили в Анкаре на базе Национальной разведывательной организации, российская сторона настояла на том, чтобы пять командиров "Азова"* остались на турецкой территории. В день обмена два самолета приземлились в аэропорту Анкары Эсенбога."В ходе процесса, проведенного Национальной разведывательной организацией от начала до конца, обмен прошел без каких-либо проблем", — пояснили журналисты.В сентябре прошлого года Россия и Украина провели обмен пленными. Как заявили в Киеве, ВСУ передали 215 военнослужащих, включая 108 бойцов полка "Азов"*. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в Россию вернулись 55 военных.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230102/sammit-1842868584.html
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в мире, виктор медведчук, денис пушилин, владимир путин, россия, анкара (провинция), украина, hurriyet, вооруженные силы украины
В мире, Виктор Медведчук, Денис Пушилин, Владимир Путин, Россия, Анкара (провинция), Украина, Hurriyet, Вооруженные силы Украины
10:50 03.01.2023 (обновлено: 15:06 03.01.2023)
 
В Турции раскрыли детали передачи Медведчука во время обмена пленными

Hurriyet: обмен пленными между Россией и Украиной с участием Медведчука произошел в Анкаре

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Передача российской стороне украинского оппозиционера Виктора Медведчука во время сентябрьского обмена более двухсот пленных, в том числе пяти командиров националистического батальона "Азов"*, произошла в Анкаре, сообщает газета Hurriyet.
Ссылаясь на высокопоставленных чиновников, журналисты сообщили, что переговоры об обмене проходили в Анкаре на базе Национальной разведывательной организации, российская сторона настояла на том, чтобы пять командиров "Азова"* остались на турецкой территории. В день обмена два самолета приземлились в аэропорту Анкары Эсенбога.
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"В ходе процесса, проведенного Национальной разведывательной организацией от начала до конца, обмен прошел без каких-либо проблем", — пояснили журналисты.
В сентябре прошлого года Россия и Украина провели обмен пленными. Как заявили в Киеве, ВСУ передали 215 военнослужащих, включая 108 бойцов полка "Азов"*. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в Россию вернулись 55 военных.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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В миреВиктор МедведчукДенис ПушилинВладимир ПутинРоссияАнкара (провинция)УкраинаHurriyetВооруженные силы Украины
 
 
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