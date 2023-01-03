https://ria.ru/20230103/medvedchuk-1842911640.html

В Турции раскрыли детали передачи Медведчука во время обмена пленными

В Турции раскрыли детали передачи Медведчука во время обмена пленными - РИА Новости, 03.01.2023

В Турции раскрыли детали передачи Медведчука во время обмена пленными

Передача российской стороне украинского оппозиционера Виктора Медведчука во время сентябрьского обмена более двухсот пленных, в том числе пяти командиров... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T10:50

2023-01-03T10:50

2023-01-03T15:06

в мире

виктор медведчук

денис пушилин

владимир путин

россия

анкара (провинция)

украина

hurriyet

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Передача российской стороне украинского оппозиционера Виктора Медведчука во время сентябрьского обмена более двухсот пленных, в том числе пяти командиров националистического батальона "Азов"*, произошла в Анкаре, сообщает газета Hurriyet.Ссылаясь на высокопоставленных чиновников, журналисты сообщили, что переговоры об обмене проходили в Анкаре на базе Национальной разведывательной организации, российская сторона настояла на том, чтобы пять командиров "Азова"* остались на турецкой территории. В день обмена два самолета приземлились в аэропорту Анкары Эсенбога."В ходе процесса, проведенного Национальной разведывательной организацией от начала до конца, обмен прошел без каких-либо проблем", — пояснили журналисты.В сентябре прошлого года Россия и Украина провели обмен пленными. Как заявили в Киеве, ВСУ передали 215 военнослужащих, включая 108 бойцов полка "Азов"*. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в Россию вернулись 55 военных.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230102/sammit-1842868584.html

https://ria.ru/20230102/ukraina-1842863792.html

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анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, виктор медведчук, денис пушилин, владимир путин, россия, анкара (провинция), украина, hurriyet, вооруженные силы украины