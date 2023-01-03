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Правительство расширило программу бесплатного оказания медицинской помощи - РИА Новости, 03.01.2023
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Правительство расширило программу бесплатного оказания медицинской помощи
Правительство расширило программу бесплатного оказания медицинской помощи - РИА Новости, 03.01.2023
Правительство расширило программу бесплатного оказания медицинской помощи
Правительство России включило новые направления в программу бесплатного оказания гражданам РФ медпомощи на 2023 год, в том числе дополнительные меры по... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T11:52
2023-01-03T11:52
здоровье - общество
михаил мишустин
правительство рф
россия
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Правительство России включило новые направления в программу бесплатного оказания гражданам РФ медпомощи на 2023 год, в том числе дополнительные меры по профилактике сахарного диабета и лечению гепатита С, сообщается на сайте кабмина. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. "В программе 2023 года появились и новые направления, связанные с реализацией инициатив президента и правительства, обозначенных в федеральном проекте "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", в плане мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С до 2030 года, а также с разрабатываемым федеральным проектом "Борьба с сахарным диабетом", - говорится в сообщении. Отмечается, что для борьбы с сахарным диабетом предусмотрены мероприятия по раннему выявлению заболевания и внедрению современных методов его лечения, а также по обеспечению пациентов лекарствами и средствами диагностики, открытие и развитие школ для людей, страдающих диабетом. В рамках направления по лечению гепатита С установлен порядок финансирования затрат больниц на оказание помощи в рамках ОМС. Кроме того, профилактика распространения болезни включена в перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни. "В программе предусмотрено дальнейшее развитие медицинской реабилитации, в том числе оказание такой помощи на дому и предоставление пациентам необходимых медицинских изделий", - добавляется в сообщении.
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здоровье - общество, михаил мишустин, правительство рф, россия
Здоровье - Общество, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Россия
11:52 03.01.2023
 
Правительство расширило программу бесплатного оказания медицинской помощи

Правительство включило новые направления в программу бесплатного оказания медпомощи

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в медиабанкЖенщина в процедурном кабинете на приеме врача
Женщина в процедурном кабинете на приеме врача - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Женщина в процедурном кабинете на приеме врача. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Правительство России включило новые направления в программу бесплатного оказания гражданам РФ медпомощи на 2023 год, в том числе дополнительные меры по профилактике сахарного диабета и лечению гепатита С, сообщается на сайте кабмина.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
"В программе 2023 года появились и новые направления, связанные с реализацией инициатив президента и правительства, обозначенных в федеральном проекте "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", в плане мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С до 2030 года, а также с разрабатываемым федеральным проектом "Борьба с сахарным диабетом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для борьбы с сахарным диабетом предусмотрены мероприятия по раннему выявлению заболевания и внедрению современных методов его лечения, а также по обеспечению пациентов лекарствами и средствами диагностики, открытие и развитие школ для людей, страдающих диабетом.
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В рамках направления по лечению гепатита С установлен порядок финансирования затрат больниц на оказание помощи в рамках ОМС. Кроме того, профилактика распространения болезни включена в перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни.
"В программе предусмотрено дальнейшее развитие медицинской реабилитации, в том числе оказание такой помощи на дому и предоставление пациентам необходимых медицинских изделий", - добавляется в сообщении.
 
Здоровье - ОбществоМихаил МишустинПравительство РФРоссия
 
 
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