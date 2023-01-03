https://ria.ru/20230103/medpomosch-1842919932.html

Правительство расширило программу бесплатного оказания медицинской помощи

Правительство расширило программу бесплатного оказания медицинской помощи - РИА Новости, 03.01.2023

Правительство расширило программу бесплатного оказания медицинской помощи

Правительство России включило новые направления в программу бесплатного оказания гражданам РФ медпомощи на 2023 год, в том числе дополнительные меры по... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T11:52

2023-01-03T11:52

2023-01-03T11:52

здоровье - общество

михаил мишустин

правительство рф

россия

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Правительство России включило новые направления в программу бесплатного оказания гражданам РФ медпомощи на 2023 год, в том числе дополнительные меры по профилактике сахарного диабета и лечению гепатита С, сообщается на сайте кабмина. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. "В программе 2023 года появились и новые направления, связанные с реализацией инициатив президента и правительства, обозначенных в федеральном проекте "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", в плане мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С до 2030 года, а также с разрабатываемым федеральным проектом "Борьба с сахарным диабетом", - говорится в сообщении. Отмечается, что для борьбы с сахарным диабетом предусмотрены мероприятия по раннему выявлению заболевания и внедрению современных методов его лечения, а также по обеспечению пациентов лекарствами и средствами диагностики, открытие и развитие школ для людей, страдающих диабетом. В рамках направления по лечению гепатита С установлен порядок финансирования затрат больниц на оказание помощи в рамках ОМС. Кроме того, профилактика распространения болезни включена в перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни. "В программе предусмотрено дальнейшее развитие медицинской реабилитации, в том числе оказание такой помощи на дому и предоставление пациентам необходимых медицинских изделий", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230103/mishustin-1842914143.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, михаил мишустин, правительство рф, россия