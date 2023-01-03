https://ria.ru/20230103/mechta-1842945718.html

Путин поговорил с восьмилетней Агатой, чью открытку снял с "Елки желаний"

Путин поговорил с восьмилетней Агатой, чью открытку снял с "Елки желаний" - РИА Новости, 03.01.2023

Путин поговорил с восьмилетней Агатой, чью открытку снял с "Елки желаний"

Владимир Путин поговорил по телефону с восьмилетней Агатой Былковой из Курганской области, чье желание увидеть северное сияние и прокатиться на оленях он... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T15:02

2023-01-03T15:02

2023-01-03T19:24

общество

владимир путин

дед мороз

курганская область

россия

запорожская область

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с восьмилетней Агатой Былковой из Курганской области, чье желание увидеть северное сияние и прокатиться на оленях он исполнил, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Президент 22 декабря снял с "Елки желаний" открытку, в которой девочка рассказала о своей мечте. Для Агаты и ее семьи организовали поездку в Ямало-Ненецкий автономный округ. С 30 декабря по 4 января для них предусмотрена насыщенная программа. Кроме охоты за северным сиянием и катанием в оленьей упряжке в ледяном городке их ждут церемония пересечения полярного круга, просмотр мультфильмов в кинотеатре, посещение природно-этнографического комплекса "Горнокнязевск". Там они прокатятся на вездеходе с ямальским Дедом Морозом — Ямал Ири, покатаются на лошадях, а также посетят Ямало-Ненецкий музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского.Сегодня Путин созвонился с девочкой и ее семьей, чтобы поинтересоваться, как у них дела. Во время общения с Агатой и ее мамой Софьей, которая воспитывает четырех детей, президент спросил, в каких условиях они живут. Софья Былкова ответила, что бытовые условия в ее квартире хорошие."А сколько комнат? Трехкомнатная? Ну что-то... Столько детишек, маловато, по-моему", — отметил президент. Мама Агаты Былковой ответила президенту: "В тесноте, да не в обиде". Глава государства пообещал заняться этим вопросом позднее.Путин принял участие во всероссийской акции "Елка желаний" 22 декабря. Глава государства снял три открытки с желаниями участников акции: восьмилетней Александры Титаренко из Запорожской области, которая мечтала побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза, семилетнего Давида Шмелева из Ставропольского края, который мечтает о поездке в Москву — в Военную академию Вооруженных сил России, и восьмилетней Агаты Былковой из Курганской области, которая мечтала увидеть северное сияние и прокатиться в оленьей упряжке. "Елка желаний" реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) в рамках акции "Новый год в каждый дом". В этом году она проходит в юбилейный, пятый раз.

https://ria.ru/20230103/mechta-1842908404.html

https://ria.ru/20230103/mechty-1842907441.html

курганская область

россия

запорожская область

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Разговор Путина с девочкой Агатой в рамках акции "Елка желаний" Разговор Путина по телефону с девочкой Агатой, которая отправилась увидеть северное сияние в рамках акции "Елка желаний". 2023-01-03T15:02 true PT4M49S

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Дарья Буймова

общество, владимир путин, дед мороз, курганская область, россия, запорожская область, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)