https://ria.ru/20230103/mechta-1842945718.html
Путин поговорил с восьмилетней Агатой, чью открытку снял с "Елки желаний"
Путин поговорил с восьмилетней Агатой, чью открытку снял с "Елки желаний" - РИА Новости, 03.01.2023
Путин поговорил с восьмилетней Агатой, чью открытку снял с "Елки желаний"
Владимир Путин поговорил по телефону с восьмилетней Агатой Былковой из Курганской области, чье желание увидеть северное сияние и прокатиться на оленях он... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T15:02
2023-01-03T15:02
2023-01-03T19:24
общество
владимир путин
дед мороз
курганская область
россия
запорожская область
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с восьмилетней Агатой Былковой из Курганской области, чье желание увидеть северное сияние и прокатиться на оленях он исполнил, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Президент 22 декабря снял с "Елки желаний" открытку, в которой девочка рассказала о своей мечте. Для Агаты и ее семьи организовали поездку в Ямало-Ненецкий автономный округ. С 30 декабря по 4 января для них предусмотрена насыщенная программа. Кроме охоты за северным сиянием и катанием в оленьей упряжке в ледяном городке их ждут церемония пересечения полярного круга, просмотр мультфильмов в кинотеатре, посещение природно-этнографического комплекса "Горнокнязевск". Там они прокатятся на вездеходе с ямальским Дедом Морозом — Ямал Ири, покатаются на лошадях, а также посетят Ямало-Ненецкий музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского.Сегодня Путин созвонился с девочкой и ее семьей, чтобы поинтересоваться, как у них дела. Во время общения с Агатой и ее мамой Софьей, которая воспитывает четырех детей, президент спросил, в каких условиях они живут. Софья Былкова ответила, что бытовые условия в ее квартире хорошие."А сколько комнат? Трехкомнатная? Ну что-то... Столько детишек, маловато, по-моему", — отметил президент. Мама Агаты Былковой ответила президенту: "В тесноте, да не в обиде". Глава государства пообещал заняться этим вопросом позднее.Путин принял участие во всероссийской акции "Елка желаний" 22 декабря. Глава государства снял три открытки с желаниями участников акции: восьмилетней Александры Титаренко из Запорожской области, которая мечтала побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза, семилетнего Давида Шмелева из Ставропольского края, который мечтает о поездке в Москву — в Военную академию Вооруженных сил России, и восьмилетней Агаты Былковой из Курганской области, которая мечтала увидеть северное сияние и прокатиться в оленьей упряжке. "Елка желаний" реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) в рамках акции "Новый год в каждый дом". В этом году она проходит в юбилейный, пятый раз.
https://ria.ru/20230103/mechta-1842908404.html
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курганская область
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/03/1842966738_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c0c0e3d9f30564e2848ad231046db583.jpg
Разговор Путина с девочкой Агатой в рамках акции "Елка желаний"
Разговор Путина по телефону с девочкой Агатой, которая отправилась увидеть северное сияние в рамках акции "Елка желаний".
2023-01-03T15:02
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PT4M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, дед мороз, курганская область, россия, запорожская область, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Общество, Владимир Путин, Дед Мороз, Курганская область, Россия, Запорожская область, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
15:02 03.01.2023 (обновлено: 19:24 03.01.2023)
Путин поговорил с восьмилетней Агатой, чью открытку снял с "Елки желаний"
Путин поговорил с восьмилетней Агатой, чью мечту исполнил в рамках "Елки желаний"
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с восьмилетней Агатой Былковой из Курганской области, чье желание увидеть северное сияние и прокатиться на оленях он исполнил, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент 22 декабря снял с "Елки желаний" открытку, в которой девочка рассказала о своей мечте. Для Агаты и ее семьи организовали поездку в Ямало-Ненецкий автономный округ. С 30 декабря по 4 января для них предусмотрена насыщенная программа. Кроме охоты за северным сиянием и катанием в оленьей упряжке в ледяном городке их ждут церемония пересечения полярного круга, просмотр мультфильмов в кинотеатре, посещение природно-этнографического комплекса "Горнокнязевск". Там они прокатятся на вездеходе с ямальским Дедом Морозом — Ямал Ири, покатаются на лошадях, а также посетят Ямало-Ненецкий музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского.
Сегодня Путин созвонился с девочкой и ее семьей, чтобы поинтересоваться, как у них дела. Во время общения с Агатой и ее мамой Софьей, которая воспитывает четырех детей, президент спросил, в каких условиях они живут. Софья Былкова ответила, что бытовые условия в ее квартире хорошие.
"А сколько комнат? Трехкомнатная? Ну что-то... Столько детишек, маловато, по-моему", — отметил президент. Мама Агаты Былковой ответила президенту: "В тесноте, да не в обиде". Глава государства пообещал заняться этим вопросом позднее.
Путин принял участие во всероссийской акции "Елка желаний" 22 декабря. Глава государства снял три открытки с желаниями участников акции: восьмилетней Александры Титаренко из Запорожской области
, которая мечтала побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза
, семилетнего Давида Шмелева из Ставропольского края
, который мечтает о поездке в Москву
— в Военную академию Вооруженных сил России, и восьмилетней Агаты Былковой из Курганской области, которая мечтала увидеть северное сияние и прокатиться в оленьей упряжке.
"Елка желаний" реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь)
в рамках акции "Новый год в каждый дом". В этом году она проходит в юбилейный, пятый раз.