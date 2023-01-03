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Путин поговорил с восьмилетней Агатой, чью открытку снял с "Елки желаний" - РИА Новости, 03.01.2023
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Путин поговорил с восьмилетней Агатой, чью открытку снял с "Елки желаний"
Путин поговорил с восьмилетней Агатой, чью открытку снял с "Елки желаний" - РИА Новости, 03.01.2023
Путин поговорил с восьмилетней Агатой, чью открытку снял с "Елки желаний"
Владимир Путин поговорил по телефону с восьмилетней Агатой Былковой из Курганской области, чье желание увидеть северное сияние и прокатиться на оленях он... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T15:02
2023-01-03T19:24
общество
владимир путин
дед мороз
курганская область
россия
запорожская область
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с восьмилетней Агатой Былковой из Курганской области, чье желание увидеть северное сияние и прокатиться на оленях он исполнил, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Президент 22 декабря снял с "Елки желаний" открытку, в которой девочка рассказала о своей мечте. Для Агаты и ее семьи организовали поездку в Ямало-Ненецкий автономный округ. С 30 декабря по 4 января для них предусмотрена насыщенная программа. Кроме охоты за северным сиянием и катанием в оленьей упряжке в ледяном городке их ждут церемония пересечения полярного круга, просмотр мультфильмов в кинотеатре, посещение природно-этнографического комплекса "Горнокнязевск". Там они прокатятся на вездеходе с ямальским Дедом Морозом — Ямал Ири, покатаются на лошадях, а также посетят Ямало-Ненецкий музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского.Сегодня Путин созвонился с девочкой и ее семьей, чтобы поинтересоваться, как у них дела. Во время общения с Агатой и ее мамой Софьей, которая воспитывает четырех детей, президент спросил, в каких условиях они живут. Софья Былкова ответила, что бытовые условия в ее квартире хорошие."А сколько комнат? Трехкомнатная? Ну что-то... Столько детишек, маловато, по-моему", — отметил президент. Мама Агаты Былковой ответила президенту: "В тесноте, да не в обиде". Глава государства пообещал заняться этим вопросом позднее.Путин принял участие во всероссийской акции "Елка желаний" 22 декабря. Глава государства снял три открытки с желаниями участников акции: восьмилетней Александры Титаренко из Запорожской области, которая мечтала побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза, семилетнего Давида Шмелева из Ставропольского края, который мечтает о поездке в Москву — в Военную академию Вооруженных сил России, и восьмилетней Агаты Былковой из Курганской области, которая мечтала увидеть северное сияние и прокатиться в оленьей упряжке. "Елка желаний" реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) в рамках акции "Новый год в каждый дом". В этом году она проходит в юбилейный, пятый раз.
https://ria.ru/20230103/mechta-1842908404.html
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курганская область
россия
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353
60
353
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Разговор Путина с девочкой Агатой в рамках акции "Елка желаний"
Разговор Путина по телефону с девочкой Агатой, которая отправилась увидеть северное сияние в рамках акции "Елка желаний".
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общество, владимир путин, дед мороз, курганская область, россия, запорожская область, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Общество, Владимир Путин, Дед Мороз, Курганская область, Россия, Запорожская область, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
15:02 03.01.2023 (обновлено: 19:24 03.01.2023)
 
Путин поговорил с восьмилетней Агатой, чью открытку снял с "Елки желаний"

Путин поговорил с восьмилетней Агатой, чью мечту исполнил в рамках "Елки желаний"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с восьмилетней Агатой Былковой из Курганской области, чье желание увидеть северное сияние и прокатиться на оленях он исполнил, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент 22 декабря снял с "Елки желаний" открытку, в которой девочка рассказала о своей мечте. Для Агаты и ее семьи организовали поездку в Ямало-Ненецкий автономный округ. С 30 декабря по 4 января для них предусмотрена насыщенная программа. Кроме охоты за северным сиянием и катанием в оленьей упряжке в ледяном городке их ждут церемония пересечения полярного круга, просмотр мультфильмов в кинотеатре, посещение природно-этнографического комплекса "Горнокнязевск". Там они прокатятся на вездеходе с ямальским Дедом Морозом — Ямал Ири, покатаются на лошадях, а также посетят Ямало-Ненецкий музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского.
Акция Елка желаний - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
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Кравцов исполнил мечту мальчика покататься с машинистом метро
Сегодня Путин созвонился с девочкой и ее семьей, чтобы поинтересоваться, как у них дела. Во время общения с Агатой и ее мамой Софьей, которая воспитывает четырех детей, президент спросил, в каких условиях они живут. Софья Былкова ответила, что бытовые условия в ее квартире хорошие.
"А сколько комнат? Трехкомнатная? Ну что-то... Столько детишек, маловато, по-моему", — отметил президент. Мама Агаты Былковой ответила президенту: "В тесноте, да не в обиде". Глава государства пообещал заняться этим вопросом позднее.
Путин принял участие во всероссийской акции "Елка желаний" 22 декабря. Глава государства снял три открытки с желаниями участников акции: восьмилетней Александры Титаренко из Запорожской области, которая мечтала побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза, семилетнего Давида Шмелева из Ставропольского края, который мечтает о поездке в Москву — в Военную академию Вооруженных сил России, и восьмилетней Агаты Былковой из Курганской области, которая мечтала увидеть северное сияние и прокатиться в оленьей упряжке.
"Елка желаний" реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) в рамках акции "Новый год в каждый дом". В этом году она проходит в юбилейный, пятый раз.
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
Вчера, 10:09Новый год — 2023
Трутнев осуществил мечты детей на "Елке желаний"
 
ОбществоВладимир ПутинДед МорозКурганская областьРоссияЗапорожская областьФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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