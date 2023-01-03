https://ria.ru/20230103/mechta-1842908404.html
Кравцов исполнил мечту мальчика покататься с машинистом метро
Кравцов исполнил мечту мальчика покататься с машинистом метро - РИА Новости, 03.01.2023
Кравцов исполнил мечту мальчика покататься с машинистом метро
Министр просвещения России Сергей Кравцов в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний" исполнил новогоднюю мечту Ярослава Кислова из Москвы покататься с... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T10:18
2023-01-03T10:18
2023-01-03T10:18
общество
сергей кравцов
россия
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний" исполнил новогоднюю мечту Ярослава Кислова из Москвы покататься с машинистом метрополитена. Министр поговорил с мальчиком по видеосвязи, узнал его ощущения и эмоции от поездки, а также позвал мальчика на экскурсию в колледж, где готовят машинистов метрополитена. "В Москве есть специальный колледж, где готовят машинистов метрополитена, он очень интересный. Там можно в разных кабинах попробовать себя, есть такие тренажёры, не только ретро, но и в настоящих, и ощущение, что ты едешь прямо в настоящем поезде и управляешь им. Поэтому, когда вернешься уже домой после каникул, мы такую экскурсию для тебя, мамы и папы организуем, чтобы ты попробовал себя и увидел, как готовят настоящих машинистов. Можешь взять с собой своих одноклассников и друзей", - сказал Кравцов. Мальчику показали разные поезда, которые ездят и когда-то ездили в метро, рассказали про работу в московском метро и показали закрытую станцию метро, также исполнилась мечта Ярослава проехаться в кабине машиниста, он покатался в ретро-поезде. Акция "Елка желаний" проходит уже в пятый раз, ее инициатором стал президент России Владимир Путин. Цель акции - подарить ощущение новогоднего праздника тем, кому сейчас трудно, в этом году на "Елку желаний" отправили свои послания дети из Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Акция продлится до 28 февраля 2023 года.
https://ria.ru/20230103/mechty-1842907441.html
https://ria.ru/20230102/mechta-1842805414.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей кравцов, россия, москва, донецкая народная республика, владимир путин
Общество, Сергей Кравцов, Россия, Москва, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин
Кравцов исполнил мечту мальчика покататься с машинистом метро
Министр просвещения Кравцов исполнил мечту мальчика покататься вместе с машинистом метро
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний" исполнил новогоднюю мечту Ярослава Кислова из Москвы покататься с машинистом метрополитена.
Министр поговорил с мальчиком по видеосвязи, узнал его ощущения и эмоции от поездки, а также позвал мальчика на экскурсию в колледж, где готовят машинистов метрополитена.
"В Москве есть специальный колледж, где готовят машинистов метрополитена, он очень интересный. Там можно в разных кабинах попробовать себя, есть такие тренажёры, не только ретро, но и в настоящих, и ощущение, что ты едешь прямо в настоящем поезде и управляешь им. Поэтому, когда вернешься уже домой после каникул, мы такую экскурсию для тебя, мамы и папы организуем, чтобы ты попробовал себя и увидел, как готовят настоящих машинистов. Можешь взять с собой своих одноклассников и друзей", - сказал Кравцов.
Мальчику показали разные поезда, которые ездят и когда-то ездили в метро, рассказали про работу в московском метро и показали закрытую станцию метро, также исполнилась мечта Ярослава проехаться в кабине машиниста, он покатался в ретро-поезде.
"Похоже на космос.... Я с прошлого года мечтал посидеть в кабине машиниста.... Моя мечта сбылась! И я хочу работать в метро", - сказал Ярослав после поездки.
Акция "Елка желаний" проходит уже в пятый раз, ее инициатором стал президент России Владимир Путин
. Цель акции - подарить ощущение новогоднего праздника тем, кому сейчас трудно, в этом году на "Елку желаний" отправили свои послания дети из Луганской и Донецкой Народных Республик
, Запорожской и Херсонской областей
. Акция продлится до 28 февраля 2023 года.