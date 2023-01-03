Рейтинг@Mail.ru
Маккарти могут не избрать спикером палаты представителей США, пишут СМИ - РИА Новости, 03.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230103/makkarti-1842990874.html
Маккарти могут не избрать спикером палаты представителей США, пишут СМИ
Маккарти могут не избрать спикером палаты представителей США, пишут СМИ - РИА Новости, 03.01.2023
Маккарти могут не избрать спикером палаты представителей США, пишут СМИ
Республиканец Кевин Маккарти рискует не получить необходимого количества голосов на выборах спикера палаты представителей конгресса США из-за неготовности части РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T23:07
2023-01-03T23:07
в мире
кевин маккарти
конгресс сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149706/05/1497060579_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_5bef36d3c9ae9066082b0e6d2bff2991.jpg
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Республиканец Кевин Маккарти рискует не получить необходимого количества голосов на выборах спикера палаты представителей конгресса США из-за неготовности части однопартийцев поддержать его кандидатуру, заявил CNN источник в республиканской партии. Во вторник палата представителей по итогам первого раунда голосования не смогла избрать спикера с первого раза и впервые за сто лет была вынуждена уйти на повторное голосование. В рамках второго тура, согласно трансляции голосования, Маккарти вновь не удается получить необходимого количества в 218 голосов, чтобы быть избранным. Конгрессменам всего 14 раз в истории не удавалось избрать спикера в первом раунде голосования и такого не происходило с 1923 года. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет требуемого количества голосов, причем законодатели вправе в любой момент вносить в бюллетени новых кандидатов. До избрания спикера новый состав палаты представителей не может принять присягу и приступить к законотворческой деятельности.
https://ria.ru/20230103/kongress-1842982682.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149706/05/1497060579_0:0:2225:1669_1920x0_80_0_0_06c66ee65d3cf69c9d70af8485a74777.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кевин маккарти, конгресс сша
В мире, Кевин Маккарти, Конгресс США
23:07 03.01.2023
 
Маккарти могут не избрать спикером палаты представителей США, пишут СМИ

CNN: Маккарти может не получить 218 голосов на выборах спикера палаты представителей

Американский конгрессмен Кевин Маккарти
Американский конгрессмен Кевин Маккарти
Американский конгрессмен Кевин Маккарти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Республиканец Кевин Маккарти рискует не получить необходимого количества голосов на выборах спикера палаты представителей конгресса США из-за неготовности части однопартийцев поддержать его кандидатуру, заявил CNN источник в республиканской партии.
"Просто не представляю, как он туда доберется (до кресла спикера - ред.). Они (противники Маккарти – ред.) чувствуют кровь. Он уступал требованию за требованием, но этого не было достаточно. Эти люди не ходят добраться до положительного результата", - заявил источник.
Во вторник палата представителей по итогам первого раунда голосования не смогла избрать спикера с первого раза и впервые за сто лет была вынуждена уйти на повторное голосование.
В рамках второго тура, согласно трансляции голосования, Маккарти вновь не удается получить необходимого количества в 218 голосов, чтобы быть избранным.
Конгрессменам всего 14 раз в истории не удавалось избрать спикера в первом раунде голосования и такого не происходило с 1923 года. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет требуемого количества голосов, причем законодатели вправе в любой момент вносить в бюллетени новых кандидатов.
До избрания спикера новый состав палаты представителей не может принять присягу и приступить к законотворческой деятельности.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
Вчера, 20:57
Конгресс США начал работу в неподконтрольном Байдену составе
 
В миреКевин МаккартиКонгресс США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала