Маккарти могут не избрать спикером палаты представителей США, пишут СМИ
CNN: Маккарти может не получить 218 голосов на выборах спикера палаты представителей
Американский конгрессмен Кевин Маккарти
Американский конгрессмен Кевин Маккарти. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Республиканец Кевин Маккарти рискует не получить необходимого количества голосов на выборах спикера палаты представителей конгресса США из-за неготовности части однопартийцев поддержать его кандидатуру, заявил CNN источник в республиканской партии.
"Просто не представляю, как он туда доберется (до кресла спикера - ред.). Они (противники Маккарти – ред.) чувствуют кровь. Он уступал требованию за требованием, но этого не было достаточно. Эти люди не ходят добраться до положительного результата", - заявил источник.
Во вторник палата представителей по итогам первого раунда голосования не смогла избрать спикера с первого раза и впервые за сто лет была вынуждена уйти на повторное голосование.
В рамках второго тура, согласно трансляции голосования, Маккарти вновь не удается получить необходимого количества в 218 голосов, чтобы быть избранным.
Конгрессменам всего 14 раз в истории не удавалось избрать спикера в первом раунде голосования и такого не происходило с 1923 года. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет требуемого количества голосов, причем законодатели вправе в любой момент вносить в бюллетени новых кандидатов.
До избрания спикера новый состав палаты представителей не может принять присягу и приступить к законотворческой деятельности.