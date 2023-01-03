https://ria.ru/20230103/makkarti-1842990874.html

Маккарти могут не избрать спикером палаты представителей США, пишут СМИ

Маккарти могут не избрать спикером палаты представителей США, пишут СМИ - РИА Новости, 03.01.2023

Маккарти могут не избрать спикером палаты представителей США, пишут СМИ

Республиканец Кевин Маккарти рискует не получить необходимого количества голосов на выборах спикера палаты представителей конгресса США из-за неготовности части РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T23:07

2023-01-03T23:07

2023-01-03T23:07

в мире

кевин маккарти

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Республиканец Кевин Маккарти рискует не получить необходимого количества голосов на выборах спикера палаты представителей конгресса США из-за неготовности части однопартийцев поддержать его кандидатуру, заявил CNN источник в республиканской партии. Во вторник палата представителей по итогам первого раунда голосования не смогла избрать спикера с первого раза и впервые за сто лет была вынуждена уйти на повторное голосование. В рамках второго тура, согласно трансляции голосования, Маккарти вновь не удается получить необходимого количества в 218 голосов, чтобы быть избранным. Конгрессменам всего 14 раз в истории не удавалось избрать спикера в первом раунде голосования и такого не происходило с 1923 года. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет требуемого количества голосов, причем законодатели вправе в любой момент вносить в бюллетени новых кандидатов. До избрания спикера новый состав палаты представителей не может принять присягу и приступить к законотворческой деятельности.

https://ria.ru/20230103/kongress-1842982682.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кевин маккарти, конгресс сша