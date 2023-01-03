https://ria.ru/20230103/makeevka-1842943883.html
Украинские войска выпустили еще четыре натовских снаряда по Макеевке
Украинские войска выпустили еще четыре натовских снаряда по Макеевке - РИА Новости, 03.01.2023
Украинские войска выпустили еще четыре натовских снаряда по Макеевке
Украинские войска в 14.24 выпустили еще четыре "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Макеевке, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T14:50
2023-01-03T14:50
2023-01-03T14:50
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска в 14.24 выпустили еще четыре "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Макеевке, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.24 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230103/traur-1842931148.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили еще четыре натовских снаряда по Макеевке
Украинские войска выпустили еще четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Макеевке