https://ria.ru/20230103/makeevka-1842928783.html
Украинские войска выпустили еще десять снарядов по Макеевке
Украинские войска выпустили еще десять снарядов по Макеевке - РИА Новости, 03.01.2023
Украинские войска выпустили еще десять снарядов по Макеевке
Украинские войска снова обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, в 12.10 мск выпущено еще 10 снарядов, сообщили в представительстве... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T12:53
2023-01-03T12:53
2023-01-03T12:53
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 янв – РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, в 12.10 мск выпущено еще 10 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:10 – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства. Предыдущий обстрел города был зафиксирован в 11.55 мск, было выпущено 6 снарядов указанного калибра В 12.10 украинские военные так же выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по поселку Минеральное, а в 12.00 – три снаряда калибром 152 миллиметра по Ясиноватой. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили еще десять снарядов по Макеевке
Украинские войска выпустили еще десять снарядов калибра 155 миллиметров по Макеевке