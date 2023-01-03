https://ria.ru/20230103/makeevka-1842928783.html

Украинские войска выпустили еще десять снарядов по Макеевке

Украинские войска выпустили еще десять снарядов по Макеевке - РИА Новости, 03.01.2023

Украинские войска выпустили еще десять снарядов по Макеевке

Украинские войска снова обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, в 12.10 мск выпущено еще 10 снарядов, сообщили в представительстве... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T12:53

2023-01-03T12:53

2023-01-03T12:53

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 янв – РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, в 12.10 мск выпущено еще 10 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:10 – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства. Предыдущий обстрел города был зафиксирован в 11.55 мск, было выпущено 6 снарядов указанного калибра В 12.10 украинские военные так же выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по поселку Минеральное, а в 12.00 – три снаряда калибром 152 миллиметра по Ясиноватой. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины