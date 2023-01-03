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В Луганске более 3,6 тысячи домов и квартир остались без электричества - РИА Новости, 03.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230103/lugansk-1842907326.html
В Луганске более 3,6 тысячи домов и квартир остались без электричества
В Луганске более 3,6 тысячи домов и квартир остались без электричества - РИА Новости, 03.01.2023
В Луганске более 3,6 тысячи домов и квартир остались без электричества
Более 3,6 тысячи абонентов в Луганске остались без электричества из-за аварийного отключения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T10:08
2023-01-03T10:08
специальная военная операция на украине
луганск
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЛУГАНСК, 3 янв - РИА Новости. Более 3,6 тысячи абонентов в Луганске остались без электричества из-за аварийного отключения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР. "В результате аварийного отключения без энергоснабжения 3,65 тысячи абонентов", - сообщил представитель МЧС. Он уточнил, что также более 800 абонентов остались без электроснабжения из-за аварийных отключений в городе Ровеньки. Причины аварий уточняются.
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луганск
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луганск, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
10:08 03.01.2023
 
В Луганске более 3,6 тысячи домов и квартир остались без электричества

В Луганске более 3,6 тысячи домов и квартир остались без электричества

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМужчина на одной из улиц Луганска
Мужчина на одной из улиц Луганска - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мужчина на одной из улиц Луганска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 янв - РИА Новости. Более 3,6 тысячи абонентов в Луганске остались без электричества из-за аварийного отключения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.
"В результате аварийного отключения без энергоснабжения 3,65 тысячи абонентов", - сообщил представитель МЧС.
Он уточнил, что также более 800 абонентов остались без электроснабжения из-за аварийных отключений в городе Ровеньки. Причины аварий уточняются.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганскЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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