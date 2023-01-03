https://ria.ru/20230103/lugansk-1842907326.html

В Луганске более 3,6 тысячи домов и квартир остались без электричества

В Луганске более 3,6 тысячи домов и квартир остались без электричества - РИА Новости, 03.01.2023

В Луганске более 3,6 тысячи домов и квартир остались без электричества

Более 3,6 тысячи абонентов в Луганске остались без электричества из-за аварийного отключения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T10:08

2023-01-03T10:08

2023-01-03T10:08

специальная военная операция на украине

луганск

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ЛУГАНСК, 3 янв - РИА Новости. Более 3,6 тысячи абонентов в Луганске остались без электричества из-за аварийного отключения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР. "В результате аварийного отключения без энергоснабжения 3,65 тысячи абонентов", - сообщил представитель МЧС. Он уточнил, что также более 800 абонентов остались без электроснабжения из-за аварийных отключений в городе Ровеньки. Причины аварий уточняются.

https://ria.ru/20221214/lugansk-1838506411.html

луганск

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганск, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия