https://ria.ru/20230103/lugansk-1842907326.html
В Луганске более 3,6 тысячи домов и квартир остались без электричества
В Луганске более 3,6 тысячи домов и квартир остались без электричества - РИА Новости, 03.01.2023
В Луганске более 3,6 тысячи домов и квартир остались без электричества
Более 3,6 тысячи абонентов в Луганске остались без электричества из-за аварийного отключения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T10:08
2023-01-03T10:08
2023-01-03T10:08
специальная военная операция на украине
луганск
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЛУГАНСК, 3 янв - РИА Новости. Более 3,6 тысячи абонентов в Луганске остались без электричества из-за аварийного отключения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР. "В результате аварийного отключения без энергоснабжения 3,65 тысячи абонентов", - сообщил представитель МЧС. Он уточнил, что также более 800 абонентов остались без электроснабжения из-за аварийных отключений в городе Ровеньки. Причины аварий уточняются.
https://ria.ru/20221214/lugansk-1838506411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганск, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Луганске более 3,6 тысячи домов и квартир остались без электричества
В Луганске более 3,6 тысячи домов и квартир остались без электричества