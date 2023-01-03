https://ria.ru/20230103/litva-1842992843.html
В Литве высказались за "ментальный карантин" для русской культуры
В Литве высказались за "ментальный карантин" для русской культуры - РИА Новости, 03.01.2023
В Литве высказались за "ментальный карантин" для русской культуры
Министр культуры Литвы Симонас Кайрис и ряд общественных деятелей страны высказались за "ментальный карантин" для русской культуры и ее временную приостановку... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T23:40
2023-01-03T23:40
2023-01-03T23:40
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Министр культуры Литвы Симонас Кайрис и ряд общественных деятелей страны высказались за "ментальный карантин" для русской культуры и ее временную приостановку на время продолжения конфликта на Украине. "Я спрашиваю себя, чутко ли в нынешнем контексте показывать русские фильмы? Думаю, что не чутко. Не утверждаю, что бойкот - панацея от всякого зла, бойкот должен быть разумным", - сказала в эфире передачи руководитель кинофестиваля Scanorama Гражина Арлицкайте. В качестве примера она напомнила, что "с изменением американского общества" онлайн-платформы прекратили демонстрацию классического фильма "Унесенные ветром", объяснив решение "расовыми предрассудками". Руководитель музыкальной ассоциации Аудроне Жигайтите-Някрошене заявила, что "поссорилась с русской культурой еще во время событий 13 января" 1991 года (столкновений сторонников независимости Литвы с военнослужащими СССР в Вильнюсе). "Никто не предлагает уничтожать... Но Анна Ахматова может пострадать", - сказала она. Ранее президент России Владимир Путин назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, и подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна ахматова, литва, украина, ссср, в мире, культура, новости культуры
Культура, Анна Ахматова, Литва, Украина, СССР, В мире, Культура, Новости культуры
В Литве высказались за "ментальный карантин" для русской культуры
Общественные деятели Литвы высказались за "ментальный карантин" для русской культуры
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Министр культуры Литвы Симонас Кайрис и ряд общественных деятелей страны высказались за "ментальный карантин" для русской культуры и ее временную приостановку на время продолжения конфликта на Украине.
"Мне нравится термин "ментальный карантин", на некоторое время отказаться от артефактов русской культуры", - сказал Кайрис в эфире программы "LRT форум", комментируя призыв министра культуры Украины Александра Ткаченко к странам Запада на время прекратить демонстрацию произведений русской культуры в публичном пространстве.
"Я спрашиваю себя, чутко ли в нынешнем контексте показывать русские фильмы? Думаю, что не чутко. Не утверждаю, что бойкот - панацея от всякого зла, бойкот должен быть разумным", - сказала в эфире передачи руководитель кинофестиваля Scanorama Гражина Арлицкайте.
В качестве примера она напомнила, что "с изменением американского общества" онлайн-платформы прекратили демонстрацию классического фильма "Унесенные ветром", объяснив решение "расовыми предрассудками".
Руководитель музыкальной ассоциации Аудроне Жигайтите-Някрошене заявила, что "поссорилась с русской культурой еще во время событий 13 января" 1991 года (столкновений сторонников независимости Литвы с военнослужащими СССР в Вильнюсе
). "Никто не предлагает уничтожать... Но Анна Ахматова
может пострадать", - сказала она.
Ранее президент России Владимир Путин
назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, и подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры.