https://ria.ru/20230103/litva-1842992843.html

В Литве высказались за "ментальный карантин" для русской культуры

В Литве высказались за "ментальный карантин" для русской культуры - РИА Новости, 03.01.2023

В Литве высказались за "ментальный карантин" для русской культуры

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис и ряд общественных деятелей страны высказались за "ментальный карантин" для русской культуры и ее временную приостановку... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T23:40

2023-01-03T23:40

2023-01-03T23:40

культура

анна ахматова

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Министр культуры Литвы Симонас Кайрис и ряд общественных деятелей страны высказались за "ментальный карантин" для русской культуры и ее временную приостановку на время продолжения конфликта на Украине. "Я спрашиваю себя, чутко ли в нынешнем контексте показывать русские фильмы? Думаю, что не чутко. Не утверждаю, что бойкот - панацея от всякого зла, бойкот должен быть разумным", - сказала в эфире передачи руководитель кинофестиваля Scanorama Гражина Арлицкайте. В качестве примера она напомнила, что "с изменением американского общества" онлайн-платформы прекратили демонстрацию классического фильма "Унесенные ветром", объяснив решение "расовыми предрассудками". Руководитель музыкальной ассоциации Аудроне Жигайтите-Някрошене заявила, что "поссорилась с русской культурой еще во время событий 13 января" 1991 года (столкновений сторонников независимости Литвы с военнослужащими СССР в Вильнюсе). "Никто не предлагает уничтожать... Но Анна Ахматова может пострадать", - сказала она. Ранее президент России Владимир Путин назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, и подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры.

https://ria.ru/20230103/moratoriy-1842989764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

анна ахматова, литва, украина, ссср, в мире, культура, новости культуры