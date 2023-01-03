https://ria.ru/20230103/lgoty-1842962337.html

Путин поручил подготовить идеи льгот для участников конфликта в Донбассе

Путин поручил подготовить идеи льгот для участников конфликта в Донбассе - РИА Новости, 03.01.2023

Путин поручил подготовить идеи льгот для участников конфликта в Донбассе

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения о создании единой системы льгот для участников боевых действий на стороне ДНР и ЛНР с 2014 года, РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T17:28

2023-01-03T17:28

2023-01-03T17:41

специальная военная операция на украине

владимир путин

луганская народная республика

донецкая народная республика

донбасс

михаил мишустин

сергей собянин

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения о создании единой системы льгот для участников боевых действий на стороне ДНР и ЛНР с 2014 года, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с комиссией Государственного совета РФ по направлению "Государственное и муниципальное управление" представить предложения о внесении в законодательство РФ и законодательство субъектов РФ изменений в целях установления единой системы прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций для лиц, участвовавших в боевых действиях на стороне Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики начиная с 2014 года и до принятия их в состав РФ", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения – 1 февраля 2023 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

https://ria.ru/20230103/voennye-1842960285.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, донбасс, михаил мишустин, сергей собянин