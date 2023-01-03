https://ria.ru/20230103/lgoty-1842962337.html
Путин поручил подготовить идеи льгот для участников конфликта в Донбассе
Путин поручил подготовить идеи льгот для участников конфликта в Донбассе - РИА Новости, 03.01.2023
Путин поручил подготовить идеи льгот для участников конфликта в Донбассе
Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения о создании единой системы льгот для участников боевых действий на стороне ДНР и ЛНР с 2014 года, РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T17:28
2023-01-03T17:28
2023-01-03T17:41
специальная военная операция на украине
владимир путин
луганская народная республика
донецкая народная республика
донбасс
михаил мишустин
сергей собянин
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения о создании единой системы льгот для участников боевых действий на стороне ДНР и ЛНР с 2014 года, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с комиссией Государственного совета РФ по направлению "Государственное и муниципальное управление" представить предложения о внесении в законодательство РФ и законодательство субъектов РФ изменений в целях установления единой системы прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций для лиц, участвовавших в боевых действиях на стороне Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики начиная с 2014 года и до принятия их в состав РФ", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения – 1 февраля 2023 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
https://ria.ru/20230103/voennye-1842960285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, донбасс, михаил мишустин, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Михаил Мишустин, Сергей Собянин
17:28 03.01.2023 (обновлено: 17:41 03.01.2023)
Путин поручил подготовить идеи льгот для участников конфликта в Донбассе
Путин поручил подготовить предложения по системе льгот для участников конфликта в Донбассе